Crespo- Camila Kloster anunció la organización de una vez al mes de espectáculos que no podrá ofrecer en el espacio habilitado para el funcionamiento del expendio de comidas y dictado de clases, que bajo la razón social de La Pista fuera clausurado recientemente. Se trata de un encuentro de libre expresión en El Castillo, durante los días 8, 9 y 10 de septiembre, ofreciendo un paseo musical por diferentes estilos, con shows en vivo, una batalla de Dj y peña folclórica. La entrada a los espectáculos cada noche costará $ 100, con derecho a una consumición. Los menores de 15 años no pagan y los niños recibirán vales para jugar en los peloteros. Habrá servicio gastronómico con venta de pizzas, panchos, papas fritas, hamburguesas, empanadas y bebidas.

A partir de las 16:00, con entrada libre y gratuita, se habilitará al público una feria de artesanos y emprendedores que promocionarán y venderán sus productos. Ellos tendrán a la venta las entradas que el público podrán adquirir mientras realiza un paseo por el lugar.

“A raíz de la clausura del local, donde pedí y obtuve que se reconsidere el tiempo lo que permitió reabrir la semana pasada, decidí buscar una solución llevando los espectáculos a otro espacio habilitado. Ahí puedo unir una vez al mes todos los pasatiempos, porque tenía los artistas contratados, por eso reuní todo en tres días” –dijo Camila. Señaló que su objetivo es hacerlo una vez por mes, a la vez que agradeció el apoyo de los amigos y sus clientes.

“Se buscó conciliar con los vecinos, como no se presentaron decidí llevar los show a otros espacios. Esto sucede –opinó- porque nunca hubo una ordenanza regulando el funcionamiento de los multiespacios culturales”. Consideró que “es bastante injusto porque veo que en otros espacios de comida hacen shows, debe ser porque soy la única que tiene un solo vecino que se queja”- lamentó.

El nombre de encuentro popular de libre expresión se debe a que no sólo habrá músicos, bailarines y dic jockey, sino también artesanos y microeemprendedores.

Las entradas anticipadas también se pueden adquirir en el carribar de Belgrano y Pringles y en La Pista a partir de las 20:00, todos los días.

Cronograma

Noche de Rock: el viernes 8 a partir de las 22:00 actuarán bandas de rock en vivo. Hasta el momento están confirmados Seres de Tierra y Marcapasos de nuestra ciudad y la legendaria banda rosarina Oasis con más de 40 años de historia en el rock and roll.

el viernes 8 a partir de las 22:00 actuarán bandas de rock en vivo. Hasta el momento están confirmados Seres de Tierra y Marcapasos de nuestra ciudad y la legendaria banda rosarina Oasis con más de 40 años de historia en el rock and roll. Batalla de Dj. El sábado 9, a partir de las 21:00 se propone como una noche bailable. Los Dj pasarán los mejores temas de todos los estilos musicales. Habrá milonga, salsa, bachata, música alemana, paso doble, en la propuesta. “Será como aquella vez del Sexteto Mayor, vendrá gente amiga y se pasará música de todos los ritmos y edades”- explicó Camila.

• Peña folclórica: se realizará el domingo 10, a partir de las 20 hs. Habrá grupos de baile y entre los confirmados actuarán Cantares de mi Entre Ríos, Diego Fail con músicos invitados y un conjunto de música santiagueña.