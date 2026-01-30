Un nuevo y fatal siniestro vial se registró en la mañana de este viernes en la provincia de Entre Ríos, dejando como saldo tres hombres fallecidos y una cuarta persona gravemente herida. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías al acceso al paraje Las Tunas y frente a la Escuela Belgrano.

El hecho involucró a una camioneta Nissan Frontier y a un camión de origen brasileño con semirremolque, que impactaron de manera frontal mientras circulaban en sentidos opuestos. Como consecuencia del violento choque, tres de los ocupantes de la camioneta, todos hombres mayores de edad, perdieron la vida en el lugar, mientras que un cuarto fue rescatado con vida y se encuentra en estado crítico.

Según confirmaron fuentes oficiales, las víctimas fatales eran trabajadores de una empresa tercerizada que presta servicios de parquizado para ENERSA y se dirigían a cumplir tareas en la zona rural del departamento Villaguay. Los fallecidos eran oriundos del departamento Paraná, con domicilios en las localidades de Paraná, Villa Urquiza y San Benito. Al cierre de esta edición, las autoridades continuaban trabajando para establecer formalmente sus identidades.

En declaraciones al medio Elonce, el jefe de Operaciones de la Policía, comisario Jorge Pérez, detalló que el cuarto ocupante de la camioneta, que se desplazaba en sentido hacia Villaguay, “fue rescatado y trasladado con vida a Viale para su atención en el hospital”. El herido fue asistido inicialmente en el Hospital Castilla Mira y, debido a la gravedad de las lesiones, se resolvió su traslado de urgencia a la ciudad de Paraná. De acuerdo al parte médico, su estado es muy grave y crítico.

Por su parte, el camión transportaba carne con destino a la localidad santafesina de Santo Tomé y era conducido por un único ocupante, un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior. El rodado circulaba en sentido hacia Paraná al momento del impacto.

Mientras continúan las pericias accidentológicas en el lugar del hecho, fuentes de la investigación indicaron que el choque fue frontal y que, según los primeros indicios, la camioneta habría invadido el carril contrario. Los vehículos circulaban en direcciones opuestas: la pick up se dirigía hacia la costa del Uruguay, mientras que el camión avanzaba rumbo a Paraná, con destino final en la provincia de Santa Fe.

El tránsito en la zona se vio seriamente afectado durante varias horas, mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, en una jornada marcada nuevamente por la tragedia en las rutas entrerrianas.