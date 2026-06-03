El Departamento de Estado de Estados Unidos entregará el próximo lunes 8 de marzo el Premio Internacional Mujeres de Coraje (IWOC, por sus siglas en inglés), y entre las galardonadas se encuentran tres latinoamericanas de Venezuela, Colombia y Guatemala.

El galardón “reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado un valor y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal”, indicó el departamento en un comunicado el viernes.

La ceremonia estará a cargo del secretario de Estado, Anthony Blinken y contará con los comentarios de la primera dama, la doctora Jill Biden.

Las premiadas por la región serán la enfermera venezolana Ana Rosario Contreras, la activista colombiana por la paz Mayerlis Angarita, y la magistrada guatemalteca Erika Lorena Aifan.

Según el Gobierno de EE. UU. estos han sido los méritos de cada una de ellas:

Ana Rosario Contreras: se ha destacado como profesional de primera línea en medio de la pandemia del COVID-19 defendiendo los derechos de sus colegas en Venezuela.

Los patrocinadores del premio resaltan que Contreras con su activismo ha logrado el apoyo de los venezolanos, “en un clima donde el gobierno encarcela, tortura, hostiga, amenaza o restringe el movimiento de sus oponentes de manera rutinaria”, y aun así, ella “defiende los derechos de los ciudadanos con un gran riesgo personal”.

Su trabajo se ha centrado también en asegurar un subsidio para sus colegas por medio del programa Héroes de la Salud, impulsado por el líder opositor Juan Guaidó.

Mayerlis Angarita: ha trabajado arduamente por la paz y los derechos de las víctimas de los conflictos y por asegurar medios de vida para mujeres en su comunidad.

Angarita fundó la organización Narrar para vivir, después un doloroso suceso personal en que el conflicto colombiano de la década de 1980 le arrebató a su madre.

Tras un atentado personal, tomó nuevos impulsos y se ha mantenido trabajando con decenas de instituciones y el gobierno de Colombia, lo que la ha convertido “en un modelo para la protección de defensores de derechos humanos”.

Erika Lorena Aifan: es jueza de primera instancia dedicada a impartir justicia en delitos de alto impacto. Su trabajo contra delitos de corrupción y crímenes de alto perfil la han hecho blanco de difamación y amenazas de violencia física.

Sin embargo, indica el comunicado, Aifan ha persistido para convertirse en una figura icónica en “los esfuerzos para aumentar la transparencia y las acciones para mejorar la independencia en el sector de la justicia” en Guatemala.

Otras heroínas

El premio también reconoce a mujeres de Bielorrusia, como Maria Kalesnikava, la birmana Phyoe Phyoe Aung, y la camerunesa Maximilienne C. Ngo Mbe, entre otras, provenientes o que laboran en países con actuales conflictos sociales o con fuertes señalamientos por las violaciones a los derechos humanos.

Además de los premios individuales, Blinken también hará entrega de un premio póstumo especial a un grupo de siete mujeres afganas que fueron asesinadas en 2020 mientras servían a sus comunidades en Afganistán.

“Estos trágicos asesinatos subrayan la tendencia alarmante de un aumento de los ataques contra las mujeres en Afganistán y Estados Unidos condena estos actos de violencia”, señala el texto del Departamento de Estado.