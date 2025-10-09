Crespo se prepara para disfrutar de tres jornadas con múltiples propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que reflejan el dinamismo y la participación de sus instituciones locales. Desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, la ciudad ofrecerá un abanico de actividades para todos los gustos: encuentros musicales, peñas, fiestas populares, teatro y competencias deportivas.

“Verso Rodante”: Encuentro Regional de la Canción

El esperado Encuentro Regional de la Canción – Verso Rodante reunirá a destacados cantautores de distintas provincias y ciudades del litoral, con presentaciones acústicas el viernes 10 y sábado 11 de octubre desde las 20:00.

Entre los artistas confirmados se encuentran Juan Manuel Barrios (Paysandú), Musgo (Rosario), Juane Voutat (Santa Fe), Trinchera (Concordia), Tinaí (Concepción del Uruguay), Agu Leicker (Crespo), Florencia Dávila (Salto), Hernán Brambilla (Crespo), Magui Más (Paysandú), Cani Strato (Crespo), Luca David Casado (Buenos Aires), Agos Puppé (Rosario), Facundo Spinelli (Concordia) y Agustín Cáceres (Paysandú).

El evento, de entrada libre y gratuita, ofrecerá conciertos en formato íntimo, con voz y acompañamiento instrumental mínimo, para favorecer la cercanía entre músicos y público. Además, se desarrollarán espacios formativos el sábado 11: una Charla Abierta sobre Creación de Canciones a las 14:00, a cargo de Juane Voutat, y un Taller de Expresión a través de la Voz a las 16:00, dictado por la antropóloga y cantautora Tinaí.

Ambas actividades se realizarán en el Espacio Ramón Avero (Urquiza 944), con cupos limitados e inscripción previa.

El encuentro es una coproducción de artistas independientes y CasitaFolk Producciones, con el apoyo de la Municipalidad de Crespo.

Más información: Instagram @versorodante.

Gran Peña Familiar de la EPEI Nº 11

La Escuela Privada de Educación Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín” realizará este viernes 10 de octubre a las 21:00, en el Salón de la Parroquia San José, una Gran Peña Familiar con la actuación de Carlos González, Amigos del Bar, Sofi Drei, Juan Manuel Bilat, la Compañía de Danza Montielera y Federal, y el Grupo Yerá.

Una noche de música, baile y comunidad que promete convocar a grandes y chicos.

17ª Fiesta de la Empanada

El sábado 11 de octubre, desde las 20:00, el Salón Esperanza será sede de una de las fiestas más tradicionales de Crespo: la 17ª edición de la Fiesta de la Empanada, organizada por la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana”.

Además de las propuestas gastronómicas, habrá shows musicales con Nuevo Estilo Chamamecero, Cantares de mi Entre Ríos, Súper Banda Estrella, La Sin Nombre y Carisma.

Contactos: 343 405-1757 / 343 502-2729 / 343 522-2878 / 343 698-5547.

En Facebook: Fiesta de la Empanada.

Teatro: “¡Destrabaddas!”

El domingo 12 de octubre, a las 20:30, el Salón Municipal será escenario de la comedia “¡Destrabaddas!”, protagonizada por las artistas locales Adda Victoria Retamar y Jessica Exner.

Se trata de un show humorístico con sketches, fonomímica y participación del público, dirigido a jóvenes y adultos.

Entradas: anticipadas $7.000 / en puerta $10.000.

Organizan: Adda Victoria Retamar y Jessica Exner, producción independiente.

Deportes: fútbol y básquet a todo ritmo

El fin de semana también tendrá una fuerte agenda deportiva.

El Club Atlético Sarmiento será sede del 29º Torneo Internacional Daniel Trembecki de fútbol infantil, con la participación de jugadores nacidos entre 2012 y 2020, además de una edición especial para categoría 2011.

Los partidos se disputarán desde el viernes en el Estadio Don César Bione, el Predio Auxiliar Mario Trembecki y La Red (Club Tiro Federal Argentino).

En básquet, las divisiones formativas del Club Atlético Unión recibirán a diferentes equipos de la región en una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense.

Además, el fin de semana se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con el Club Sarmiento y Cultural como locales.