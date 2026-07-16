Un hombre de 30 años resultó herido con un arma blanca durante los festejos por un triunfo de la Selección Argentina de fútbol en la ciudad de Diamante. Por el hecho fueron detenidas tres personas, mientras la Justicia investiga las circunstancias en que se produjo la agresión.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el operativo de seguridad dispuesto en Plaza 9 de Julio se extendió hasta la desconcentración total de las numerosas personas que participaron de la celebración.

En ese contexto, se produjo un episodio de violencia en la intersección de calles Janssen y Serrano, donde, de acuerdo con las primeras averiguaciones, tres personas habrían atacado con un arma blanca a un hombre de 30 años.

La víctima fue asistida y trasladada al hospital de la ciudad, donde permanece internada recibiendo atención médica.

La rápida intervención del personal policial permitió detener en el lugar a los presuntos agresores. Se trata de dos mujeres, de 43 y 28 años, y un hombre de 29, todos domiciliados en Diamante, quienes quedaron alojados en la Alcaidía Policial a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que dispuso distintas medidas procesales para establecer cómo se originó el conflicto y determinar las responsabilidades de los involucrados.