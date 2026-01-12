Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que, en la madrugada de este domingo 11 de enero, alrededor de las 5:00 horas, personal policial de la Comisaría 1ª Sección Islas, dependiente de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, realizó un importante procedimiento en el marco de un operativo de patrullaje náutico.

El hecho ocurrió en la zona conocida como “Boca la Milonga” y canal de servicio, en jurisdicción de la Sección Islas, cuando los efectivos interceptaron un bote Fensa 480 con motor de 25 HP, en el que se trasladaban tres personas.

Durante el control, los uniformados constataron que los ocupantes transportaban una escopeta calibre 16 con cartuchería, una sierra de carnicería, tres cuchillos y una bolsa de arpillera que contenía restos de un animal vacuno faenado, de pelaje negro, con un peso aproximado de 140 kilogramos. Los individuos no pudieron acreditar la propiedad ni procedencia legal del animal.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de todos los elementos mencionados y la detención de los tres masculinos, todos mayores de edad y con domicilios en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Los detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental Victoria, donde quedaron alojados a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

El procedimiento se enmarca en los operativos de control que se realizan en la zona de islas para prevenir delitos rurales y proteger la producción ganadera.