Victoria.- Tuvo su presentación de estreno el 23 de septiembre, y este domingo 30 a las 20:30 horas en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474), la obra de teatro Verona podrá verse nuevamente. En este caso, tres actores volverán a ponerse en los zapatos de tres mujeres para contar esta comedia donde el público podrá sentirse reflejado con distintos personajes y situaciones.

Sinopsis

Es el cumpleaños 80 de mamá. Fiesta en su casa. Las tres hermanas se reúnen en el baño a dirimir los futuros cuidados de la cumpleañera enferma de Párkinson, ya que una de ellas ha decidido darle un vuelco a su vida. «Nos engrampaste a todas», es el reclamo de las otras dos. El equilibrio fraternal se rompe, las diferencias entre ellas estallan, se vuelven animales encerrados. Mientras tanto, el hermano menor, venido de visita desde Verona, pugna por sacarlas del baño porque «mamá tiene una noticia para dar».

Las tres hermanas son: Achu (Leandro Aragón), Cruz (Miguel Igarza), Gaby (Nahuel Costa) y el hermano menor “Goyo” (rol que será interpretado algunas funciones por Ignacio Rodríguez y otras por Mauro Cutreneo). Asimismo, cabe aclarar que los personajes son mujeres, hecho que representa una comprometida tarea para los actores de no caer en clichés o exageraciones.

El trabajo actoral

En este panorama, Nahuel Costa, quien tendrá que ponerse en los zapatos de Gaby, habló con Paralelo 32. “Los tres actores que interpretamos los papeles de las hermanas lo tomamos como un desafío personal. Se trabajó con Cristhian Ledesma, que es el director y un actor transformista de Rosario, desde la improvisación y la investigación corporal para construir esos cuerpos femeninos”, dijo.

Luego, explicó que tuvieron que aprender a caminar, pararse, sentarse y gesticular como se haría desde un cuerpo femenino. “Se hizo toda una búsqueda para lograr esa estética y esos ritmos femeninos que el director quería lograr en escena”, señaló.

También, aclaró que estuvieron con trabajos de improvisación e investigación corporal más de un mes para recién ir al texto y empezar las marcaciones propias de la obra. “En sí, nosotros decimos que no hacemos transformismo. Somos actores que buscamos una estética femenina y arriba de escena hacemos de mujeres. Los personajes son personajes femeninos”, puntualizó. No obstante, remarcó que la obra no está trabajada “desde una estética transformista”.

—¿La historia pide que sean varones interpretando mujeres?

—No, la dramaturga, que es Claudia Piñeiro, no propone esto desde el texto. En el texto son tres hermanas y un hermano. De hecho, uno de los actores, que es Leandro Aragón, que en esta oportunidad está haciendo del personaje de Adriana, hace varios años atrás dirigió la obra y la hizo con actrices mujeres. Entre una cosa y otra, teníamos el texto ahí y nos preguntamos: “¿Y si hacemos esta obra, pero la hacemos nosotros a ver qué sale?”. Entonces, nos juntamos entre los actores y empezamos a llamar para que alguien nos dirija dentro de esta estética que queríamos lograr, ahí apareció Christian Ledesma, que, como dije, hace varios años hace transformismo en Rosario y aparte es profesor de teatro, actor, director y tiene toda una formación de lo que es el teatro.

—¿Cómo surgió la propuesta de venir a Victoria?

—En Victoria vive el hermano de Miguel, uno de los actores, y conoce la Agrupación Cultural y sabe que ésta se está moviendo para llevar producciones y hacer crecer el espacio. En base a eso, hablamos con la agrupación, nos copó el lugar, muy buena onda y decidimos llevar la obra y probar”.

Para reservar las entradas con descuento se pueden comunicar al número: (03436) 15434215.