Treinta trabajadores de La Agrícola Regional (LAR) finalizaron este martes el Curso de Preventores de Adicciones y Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral, una propuesta de formación impulsada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Entre Ríos con el objetivo de promover entornos laborales más saludables y brindar herramientas para la detección temprana y el acompañamiento de situaciones de riesgo.

El acto de cierre de la segunda cohorte contó con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; los secretarios Mariano Camoirano (Trabajo) y Catriel Tonutti (Industria); el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; además de autoridades de la cooperativa.

Durante la actividad, Troncoso destacó la importancia de llevar las políticas de prevención a los ámbitos laborales.

"Desde el Gobierno entendemos que la prevención también se construye en los lugares de trabajo. Por eso impulsamos estos espacios de formación para que puedan detectar a tiempo situaciones de riesgo, acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos y articular respuestas con las redes de atención", expresó.

El funcionario sostuvo además que "capacitar, generar herramientas y fortalecer esos espacios es una decisión de gestión que nos permite cuidar a los trabajadores y construir entornos laborales más saludables".

Participación de distintas sucursales

La capacitación comenzó en abril y se desarrolló con encuentros quincenales coordinados por Gabriela Moreno, integrante de la Secretaría de Trabajo. Participaron trabajadores, directivos y mandos medios de las sucursales de Crespo, Diamante, Valle María, Hernández, Nogoyá, Tabossi y María Grande.

Como parte del cierre del curso, los participantes presentaron proyectos de prevención y mapas de recursos laborales y comunitarios destinados a fortalecer las redes de contención dentro y fuera de la empresa. También compartieron sus experiencias integrantes de la primera cohorte, realizada en 2025, quienes expusieron los resultados de las iniciativas implementadas en sus lugares de trabajo.

Un trabajo conjunto entre el Estado y la cooperativa

La capacitación forma parte de un programa que el Gobierno provincial desarrolla junto a La Agrícola Regional para incorporar la prevención de consumos problemáticos como una política permanente dentro de la organización.

Desde la cooperativa destacaron el valor de esta experiencia. El presidente del Consejo de Administración, Horacio Gross, y el gerente de Recursos Humanos, Juan Dorsch, señalaron que, a través de la Fundación LAR, la institución sostiene un fuerte compromiso con la formación de sus trabajadores y el bienestar de las comunidades donde está presente.