Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la fecha personal policial del Grupo Especial dio cumplimiento a una orden judicial emanada del Juzgado de Garantías de Victoria, procediendo al traslado bajo estricta custodia de un ciudadano de 35 años de edad.

El hombre se encontraba detenido en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de una causa por el robo de una motocicleta Yamaha XTZ, sustraída el pasado 15 de febrero de 2026 en calle Presidente Perón de la ciudad de Victoria.

Traslado y alojamiento en Alcaidía

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del GEPER, quienes concretaron el traslado del imputado hacia la ciudad entrerriana sin registrarse incidentes. Una vez en Victoria, el detenido quedó alojado en la Alcaidía local, a disposición de la magistratura en turno.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, el hombre deberá afrontar cargos por el hecho investigado, quedando supeditado a las resoluciones judiciales que se adopten en el marco de la causa.