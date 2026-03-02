El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial de Intervención (GEI), que se presentó en horas de la mañana en el establecimiento carcelario entrerriano. Siguiendo un protocolo riguroso, los efectivos vistieron al detenido con ropa que lo hiciera indistinguible del resto, le colocaron un casco, lo esposaron y le notificaron formalmente que quedaba bajo la órbita del SPF.

La declaración de Airaldi como preso de alta peligrosidad había sido solicitada por el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF), en respuesta a un planteo formulado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y por el fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien investiga el presunto plan criminal atribuido al acusado.

En su resolución, el TOF argumentó que “brindar seguridad a la sociedad toda y a todos los actores que intervienen en el proceso penal y evitar este fenómeno (…) de delincuencia organizada cometida desde el interior de los establecimientos carcelarios impone a la jurisdicción adoptar medidas de seguridad especiales que nos provee la normativa vigente”.

El presunto plan criminal

Según la investigación, Airaldi habría diseñado desde prisión un esquema para asesinar al fiscal federal José Ignacio Candioti y al juez federal Leandro Ríos. Para ello, presuntamente habría contratado por 40 mil dólares a un sicario en Uruguay.

El plan también contemplaba la ejecución del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien, según la hipótesis, debía ser atacado durante un viaje en motocicleta hacia la casa de unos amigos.

La planificación fue revelada por el también condenado por narcotráfico Daniel Celis, conocido como “Tavi” Celis. A su testimonio se sumaron las declaraciones de otros dos internos del Pabellón E de El Potrero, sector donde se alojan detenidos condenados o procesados por la Justicia Federal.

El juicio que comienza el martes

El próximo martes 3 de marzo comenzará en los Tribunales Federales el juicio oral contra Airaldi por dos causas vinculadas al narcotráfico. Una de ellas se originó en 2019 y lo señala como organizador y financista de una estructura dedicada al tráfico de drogas. La otra data de 2024, cuando fue detectado en Puerto Gaboto, Santa Fe, un cargamento de 30 kilos de cocaína presuntamente vinculado a su organización.

El tribunal que llevará adelante el debate está integrado por las juezas Noemí Berros y Mariela Emilce Rojas, y el juez José María Escobar Cello.

Debido a las nuevas condiciones de detención, el TOF dispuso que el SPF garantice la participación de Airaldi en las audiencias a través de videoconferencia mediante la plataforma Zoom. No obstante, a mediados de marzo deberá ser trasladado a Paraná para asistir presencialmente al último día del juicio, sin perjuicio de que el tribunal ordene su comparecencia en otras jornadas si lo considera necesario.

Asimismo, se estableció que su abogada defensora, Mariana Barbitta, pueda mantener contacto fluido con su asistido, ya sea en forma presencial o telefónica. También se garantizó que Airaldi pueda comunicarse por videollamada con sus hijos al menos una vez por semana.

En una resolución difundida el viernes, el TOF rechazó el pedido de postergación del debate presentado por la defensa. Barbitta había solicitado el cambio de fecha argumentando que no había podido acceder a una prueba clave: archivos digitales correspondientes a pericias realizadas sobre teléfonos celulares vinculados a las causas. Sin embargo, el tribunal sostuvo que en el expediente constan los recibos firmados por el perito de la defensa que acreditan el acceso a ese material.

Por otra parte, quedó confirmado que el fiscal Candioti —una de las presuntas víctimas del plan criminal investigado— mantendrá su rol como acusador en el juicio. Esto implica que, cuando Airaldi sea trasladado a la sala de audiencias en Paraná, ambos estarán frente a frente en el mismo recinto judicial.