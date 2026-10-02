Nogoyá.– Hay historias que se cierran en círculo. Juan Pablo Sosa del Frade fue el primer director de la primera Orquesta de Cuerdas de Nogoyá, aquella que nació en los talleres culturales municipales y que formó a instrumentistas que hoy trascienden fronteras —tal es el caso de la violista Mercedes Graz, premiada internacionalmente en Londres y Estados Unidos. Diez años después, Sosa del Frade regresa a la ciudad con la misma intención de entonces: volver a reunir cuerdas, afinaciones y voluntades para reconstruir ese espacio colectivo.

El camino comienza este sábado con el primer encuentro del Taller de Práctica Orquestal, que se desarrolla en la Casa del Canto Coral de Nogoyá. La propuesta está dirigida a todas las personas que estudian instrumentos de cuerda en la ciudad —violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas— así como a quienes hayan estudiado anteriormente y quieran retomar la práctica instrumental a través de la experiencia de tocar en conjunto, sin necesidad de contar con experiencia orquestal previa. Este primer encuentro es gratuito para que los interesados puedan conocer la propuesta; a partir de los siguientes, quienes deseen continuar podrán hacerlo mediante una pequeña cuota mensual destinada a sostener el espacio.

El taller estará a cargo del propio Sosa del Frade y contará con la participación de Mercedes Graz como profesora asistente, cerrando así un ciclo que comenzó cuando ella era alumna de esos mismos talleres culturales. Durante los encuentros se abordarán aspectos fundamentales de la práctica de conjunto: la escucha, la afinación, la coordinación, el trabajo de arco y la interpretación colectiva.

Como parte de esta serie de actividades orientadas a reconstruir el ecosistema de cuerdas en la ciudad, el próximo sábado 10 de octubre se realizará una MasterClass de Arco, Sonido e Interpretación para violín, viola, violoncello y contrabajo, también a cargo del Maestro Sosa del Frade. La cita será en la Casa del Canto Coral (Urquiza 929), de 13 a 17 horas, con inscripción arancelada y cupos limitados. La actividad contempla la participación en modalidad activa u oyente, y se otorgará certificado a quienes completen la jornada. Informes e inscripciones al WhatsApp 11 2477 1743. El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Nogoyá.