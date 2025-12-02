La ciudad de Victoria despide a uno de sus espacios gastronómicos y culturales más emblemáticos. El restaurante y pizzería El Jockey anunció el cierre definitivo de sus puertas después de 22 años de actividad ininterrumpida, convirtiéndose en una noticia que generó sorpresa y nostalgia entre vecinos, clientes habituales y artistas que encontraron allí un lugar de encuentro.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido en las redes sociales del establecimiento, donde los responsables expresaron un profundo agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su historia.

“Luego de 22 años de servicio y permanencia, el Restaurant Parrilla El Jockey cierra sus puertas”, inicia el mensaje, que rápidamente se viralizó entre la comunidad local.

En el texto, el equipo del tradicional emprendimiento destacó el vínculo construido con los clientes que, a lo largo de más de dos décadas, no solo acompañaron con su presencia sino que también forjaron con el lugar “un lazo de afecto y amistad”.

El agradecimiento se extendió a los numerosos artistas y sonidistas que pasaron por su escenario y que, fin de semana tras fin de semana, dieron vida a noches de música, encuentro y fiesta que se convirtieron en sello del restaurante. También hubo reconocimiento para los proveedores y medios de comunicación, valorando su apoyo constante en la difusión de propuestas y eventos.

Uno de los pasajes más emotivos del comunicado estuvo dedicado al personal del restaurante: “Un agradecimiento especial al personal, a los que estuvieron y a los que han permanecido hasta el día de hoy, algunos de ellos desde el día en que El Jockey abría sus puertas por primera vez”. Cocineros, parrilleros, mozos, mozas y trabajadores detrás de la barra fueron mencionados como parte fundamental de la identidad y la calidad del lugar. “El trabajo y la dedicación de cada uno hicieron de El Jockey un lugar de excelencia”, concluyeron.

Si bien no se detallaron los motivos del cierre, la noticia marca el final de una etapa para un clásico de Victoria que dejó una fuerte impronta en la vida social y cultural de la ciudad. Para muchos, El Jockey no fue solo un restaurante: fue un punto de encuentro, un escenario abierto y un espacio que acompañó generaciones.