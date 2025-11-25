En los próximos días, la empresa entrerriana Trasporte Mostto Hnos. inaugurará un nuevo depósito de recepción de encomiendas en Buenos Aires, estratégicamente ubicado en zona Once, Capital Federal. La empresa cuenta con depósitos en gran parte de la provincia, lo que le permite conectar Buenos Aires con sur-centro de Entre Ríos.

El depósito está ubicado en una zona estratégica que favorece a la disminución de los costos que asume el cliente a la hora de enviar encomiendas o mercadería para su local. Además, la empresa ofrece la entrega a domicilio sin costo dentro de Entre Ríos.

La nueva boca de recepción de mercadería se creó gracias al gran equipo de trabajo de Transporte Mostto que se dedica a buscar soluciones a las demandas de su aliado estratégico: el cliente.

Al respecto, Julio Mostto directivo de la firma expresó a Paralelo 32: “Creamos puentes entre los negocios de Entre Ríos y sus proveedores. Somos un eslabón más en la cadena de la industria entrerriana y nuestro trabajo es ofrecer una gama de soluciones que faciliten el envío de mercadería/encomiendas”.