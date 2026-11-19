Correr entre montañas, bosques y senderos implica desafíos diferentes a los del running urbano. Los desniveles, las superficies irregulares y las pendientes prolongadas exigen fuerza, coordinación y control corporal para adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno.

Por eso, la preparación para una carrera de trail no consiste solamente en sumar kilómetros. Es necesario combinar el trabajo aeróbico con ejercicios de fuerza, estabilidad y movilidad que permitan responder a las distintas exigencias del recorrido.

"El trail running demanda mucho más que resistencia cardiovascular. Cada paso requiere que el cuerpo se adapte a una superficie diferente, absorba impactos y mantenga el equilibrio. El trabajo de fuerza en el gimnasio ayuda a desarrollar esa base y permite llegar a la montaña mejor preparado", explica Jorge Pizarro, gerente técnico de Smart Fit Chile y Cono Sur.

Construir una base antes de aumentar la exigencia

Quienes se inician en el trail deberían comenzar con una rutina sostenida. Antes de incrementar las distancias o incorporar grandes desniveles, es importante lograr correr de manera continua y sin molestias en terrenos estables.

La progresión debe ser gradual. Una alternativa es comenzar con caminatas en pendiente, intervalos en cinta y circuitos que alternen carrera y caminata. Luego se pueden sumar recorridos al aire libre con subidas moderadas.

La cinta con inclinación también permite simular parte de la exigencia de los ascensos y regular la velocidad, la pendiente y el tiempo de entrenamiento.

Fortalecer las piernas para subir y bajar

Las subidas requieren fuerza para impulsar el cuerpo, mientras que los descensos demandan control muscular para frenar y absorber los impactos. Por eso, la preparación debe incluir ejercicios para cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y tobillos.

Entre los movimientos recomendados se encuentran las sentadillas, estocadas, peso muerto, subidas a un banco y elevaciones de talones. La carga debe permitir una ejecución controlada, con una postura adecuada y un rango de movimiento acorde con la capacidad de cada persona.

También es importante trabajar la fase excéntrica del músculo, que se produce cuando se alarga mientras controla una carga. Una forma de incorporarla es realizar lentamente el descenso de una sentadilla o una estocada, durante dos o tres segundos.

"Las bajadas suelen subestimarse, pero pueden generar una gran demanda muscular. Trabajar el control del movimiento ayuda a absorber mejor los impactos y a sostener la técnica cuando aparece el cansancio", señala Pizarro.

Equilibrio y estabilidad en terrenos irregulares

En los senderos, los apoyos cambian constantemente. Piedras, barro, raíces y pendientes laterales obligan al cuerpo a realizar ajustes para mantener la estabilidad.

Para mejorar esa capacidad, se recomienda fortalecer la zona media y trabajar la estabilidad de tobillos, rodillas y caderas. Las planchas, los ejercicios unilaterales y los movimientos sobre una sola pierna contribuyen al control corporal. También pueden incorporarse estocadas en distintas direcciones y ejercicios de equilibrio, adaptados al nivel de cada persona.

El objetivo es preparar al cuerpo para responder a los cambios del terreno y conservar una postura estable durante el recorrido.

Alternar ritmos e intensidades

Una carrera de trail combina momentos de trote, caminata, ascenso y descenso. Por eso, entrenar siempre a una velocidad constante puede resultar insuficiente.

Una preparación más completa puede alternar sesiones de carrera continua con intervalos de distinta intensidad, caminatas en pendiente y circuitos de fuerza. Esta variedad ayuda a desarrollar la capacidad de modificar el ritmo y recuperarse durante el recorrido.

Para quienes disponen de poco tiempo, también pueden resultar útiles las sesiones breves. Una rutina de aproximadamente 20 minutos puede incluir tres minutos de entrada en calor, catorce minutos de circuito de fuerza y cardio y otros tres minutos de vuelta a la calma.

La constancia es más importante que realizar entrenamientos extensos de manera esporádica.

La recuperación también es parte del entrenamiento

El descanso es otro componente de la preparación. Una disminución inusual del rendimiento, la fatiga constante, las dificultades para dormir o las molestias persistentes pueden ser señales de que es necesario reducir la intensidad.

Después de las sesiones más exigentes se pueden incorporar actividades suaves, ejercicios de movilidad o caminatas. Si aparece dolor en articulaciones, tendones o ligamentos, se recomienda interrumpir el ejercicio que provoca la molestia y consultar con un profesional.

"La mejora se produce cuando el entrenamiento y la recuperación están equilibrados. Llegar cansado a todas las sesiones no es señal de una mejor preparación. El objetivo es sumar estímulos que puedan sostenerse en el tiempo", agrega Pizarro.

Qué tener en cuenta antes de la primera carrera

Además de la preparación física, quienes se proponen participar de su primer trail deberían considerar algunos aspectos:

Elegir una distancia adecuada: tener en cuenta el nivel de entrenamiento y la experiencia previa.

tener en cuenta el nivel de entrenamiento y la experiencia previa. Conocer el circuito: informarse sobre las características del recorrido, los desniveles y las condiciones del terreno.

informarse sobre las características del recorrido, los desniveles y las condiciones del terreno. Probar el equipamiento: utilizar durante los entrenamientos el calzado y la indumentaria previstos para la carrera.

utilizar durante los entrenamientos el calzado y la indumentaria previstos para la carrera. Planificar la hidratación y alimentación: adaptarlas a la duración de la prueba, la altitud, el clima y las condiciones del recorrido.

adaptarlas a la duración de la prueba, la altitud, el clima y las condiciones del recorrido. Protegerse del sol: incorporar los elementos de protección necesarios según las condiciones de la actividad.

La preparación en el gimnasio puede complementar el entrenamiento al aire libre mediante ejercicios cardiovasculares, musculación y movilidad. Smart Fit cuenta con espacios de entrenamiento, acompañamiento de profesores y una aplicación con rutinas orientadas a distintos objetivos.

Combinar estas herramientas con una progresión adecuada permite desarrollar las capacidades físicas necesarias para afrontar los senderos y disfrutar de la experiencia de correr en la montaña.