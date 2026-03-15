De acuerdo con el parte oficial, alrededor de las 21:00 horas personal policial de la Comisaría Mojones Norte tomó conocimiento del hecho y se trasladó inmediatamente al lugar. Allí constataron la colisión entre una camioneta Renault Duster, que circulaba en sentido Oeste–Este, y un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con trigo.

Según las primeras informaciones, el camión habría ingresado a la ruta desde una planta cerealera ubicada sobre la calzada Sur, con dirección hacia la ciudad de Paraná, momento en el cual se produjo el violento impacto con el vehículo utilitario.

Como consecuencia del choque, tres personas que se trasladaban en la camioneta fallecieron en el lugar del siniestro. Las víctimas fueron identificadas como el conductor del rodado, su pareja y una menor de edad. En tanto, otro menor que también viajaba en el vehículo fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde permanece bajo atención médica.

Por disposición de la fiscal interviniente, se dio intervención a personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar del hecho para determinar la mecánica del accidente.

Asimismo, se dispuso la aprehensión del conductor del camión, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay mientras avanzan las diligencias judiciales. El test de alcoholemia realizado por personal del Puesto de Control Vial Federal arrojó resultado negativo.

Desde la Policía se informó además que, si bien el siniestro ocurrió a aproximadamente dos kilómetros del acceso a la ciudad de Bovril, el lugar pertenece jurisdiccionalmente al Departamento Villaguay. No obstante, las primeras actuaciones preventivas fueron realizadas por personal policial dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, con asiento en la localidad de Bovril, quienes acudieron de manera inmediata al lugar del accidente.

En el operativo intervinieron autoridades policiales de las Jefaturas Departamentales Villaguay y La Paz, junto a personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisaría Mojones Norte, Comisaría Bovril, División Policía Científica Villaguay y el Puesto de Control Vial Federal.

Las actuaciones continúan en el marco de la investigación judicial que busca determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico siniestro vial.