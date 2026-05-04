Por causas que se investigan, el hecho involucró a un camión Volkswagen 330, conducido por un hombre de 38 años oriundo de Nogoyá, y una motocicleta Yamaha YBR 125, manejada por un ciudadano de 58 años domiciliado en la ciudad de Funes, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a las primeras diligencias, el motociclista circulaba en sentido Tala–Nogoyá, mientras que el camión lo hacía en dirección contraria. El impacto se produjo sobre el carril sur de la ruta, por lo que se presume que el motovehículo habría invadido dicho carril, desencadenando la colisión de gran violencia y el fatal desenlace. Tras el choque, la motocicleta se incendió completamente.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permaneció interrumpido en la zona, siendo desviado por el sector de tránsito pesado de la localidad de Lucas González.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Lucas González, junto a personal de la División Policía Científica y del Puesto de Control Vial Nogoyá. También intervinieron la fiscal en turno, la médica forense y el médico policial.

Según se informó oficialmente, se realizaron test de alcoholemia a los involucrados, arrojando resultados negativos.