El hecho se registró alrededor de las 9:30 horas en el kilómetro 86 de la Ruta Provincial Nº11, en el tramo que une Victoria con Diamante. De acuerdo a las primeras informaciones, un automóvil Peugeot 207 conducido por una mujer de 36 años, oriunda de Victoria, que circulaba en sentido Victoria-Diamante, habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso sobre un puente a un camión Mercedes Benz que transitaba en la misma dirección.

En ese contexto, el vehículo impactó de frente contra un Peugeot 208 en el que se trasladaban un hombre y su pareja, ambos de 76 años y domiciliados en la ciudad de Paraná.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del Peugeot 207 —quien se desempeñaba como peluquera en la ciudad de Victoria— falleció en el lugar. En tanto, los ocupantes del otro vehículo fueron asistidos y trasladados en ambulancia hacia el Hospital Fermín Salaberry, donde se diagnosticaron lesiones de carácter leve en el conductor y heridas graves en su acompañante.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Comisaría Pajonal, personal de Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Victoria, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, que investiga las circunstancias en que se produjo el siniestro.