De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 17:45 horas y fue protagonizado por un camión marca Mercedes Benz con acoplado, que transportaba una carga completa de maíz. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad de Aranguren.

En el mismo sentido de circulación transitaba una motocicleta marca Guerrero de 150 cc, que no llevaba dominio colocado. Por causas que se tratan de establecer, el motovehículo impactó contra la parte trasera del acoplado del camión.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la motocicleta, un menor de 16 años oriundo de la localidad de Aranguren, falleció en el lugar del siniestro.

Tras el hecho, el cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue del Hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria, donde posteriormente fue entregado a sus progenitores.

En el lugar intervino personal policial y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, continuándose con las actuaciones de rigor con el objetivo de determinar las circunstancias en que se produjo el fatal accidente.