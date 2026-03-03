Un hombre radicado en Crespo, falleció en la mañana de este martes 3 de marzo tras protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 12.

En una mañana caracterizada por la lluvia, el automóvil en el que se trasladaba circulaba desde Crespo con dirección a Paraná. Por razones que se tratan de establecer, al transitar en inmediaciones de un puente ubicado en cercanías al acceso a Aldea María Luisa, el conductor perdió el control del vehículo.

El rodado despistó y dio varios vuelcos, finalizando su trayectoria bajo el puente en el lecho del arroyo. A raíz del siniestro, se solicitó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Crespo, para la extracción del cuerpo de la persona que se encontraba debajo de la estructura.

Trabajaron en el lugar dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo, con un total de seis efectivos, en conjunto con una dotación de Bomberos Zapadores de Paraná, realizando tareas coordinadas para la localización y posterior extracción del cuerpo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar con precisión las causas del deceso. Posteriormente, será entregado a sus familiares para su despedida final.