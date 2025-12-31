El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30 en un comercio dedicado a la venta de comidas rápidas bajo la razón social “Costa Rica”, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Camoirano. Así lo confirmó el comisario Ricardo Ríos, subjefe de la Policía de Victoria, quien señaló que el fuego se propagó con extrema rapidez por causas que aún se intentan establecer.

“Por motivos que se tratan de determinar, el incendio avanzó muy rápidamente, quedando dos personas atrapadas en el interior del local. Ambas se desempeñaban como empleadas y fueron halladas sin vida, incineradas”, relató el funcionario policial.

Las víctimas, que se desempeñaban como empleadas del local, fueron identificadas como Natalia García, de 20 años, y Agustina Cabrera, de 39. Ambas se encontraban en la parte trasera del comercio, donde funciona la cocina, sector en el que se habrían iniciado las llamas.

En el local también se encontraban otras dos personas al momento del incendio: un repartidor y una cajera, quienes lograron salir a tiempo ya que estaban ubicados en la parte delantera del establecimiento. Ambos brindaron su testimonio y aportaron información relevante al fiscal que interviene en la causa.

Ríos destacó además que el rápido accionar de los Bomberos evitó que el fuego se propagara a las viviendas linderas. Bomberos Zapadores deberán llevar adelante las pericias correspondientes en el lugar del hecho, cuyos resultados serán elevados a la Fiscalía para avanzar en la investigación y determinar las causas del trágico episodio.