Según el parte oficial, dos motocicletas —una Motomel 125 c.c. y una Honda Wave 110 c.c.— circulaban a la par por calle España cuando, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron con un automóvil Renault Mégane, conducido por un hombre de 46 años que transitaba por calle Piaggio.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Motomel, un joven de 23 años, sufrió lesiones de carácter grave (fractura en la pierna derecha), mientras que su acompañante, una joven de 19 años, resultó ilesa.

En tanto, el conductor de la Honda Wave, de 24 años, fue trasladado de urgencia al Hospital local, donde lamentablemente falleció producto de las lesiones sufridas. Su acompañante, de 27 años, presentó lesiones leves.

La Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Guaita dispuso la intervención de la Policía Científica, la realización de pericias y la extracción de muestras de sangre a los conductores. Además, trabajaron en el lugar personal de la sección 911 y Video Vigilancia, el médico de Policía y el médico forense.