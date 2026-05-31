De acuerdo con la información oficial, el accidente involucró a una Honda CR-V que circulaba por la Ruta 32 en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre de 79 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 años.

Por causas que aún no fueron establecidas, el rodado embistió a un hombre que se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima falleció en el lugar.

Durante las primeras actuaciones, efectivos policiales localizaron a escasa distancia de la escena un Citroën Picasso que se encontraba entre las malezas y presentaba evidentes signos de haber despistado.

Las primeras hipótesis indican que el fallecido sería el conductor de ese automóvil. Se presume que, tras el despiste, descendió del vehículo y se encontraba sobre la ruta, aparentemente intentando solicitar ayuda, cuando ocurrió la colisión fatal.

Por disposición del fiscal de turno, trabajaron en el lugar especialistas de la División Accidentología Vial, el médico policial y personal de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios de rigor, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.