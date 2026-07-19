Es conocido en el mundo el evento sísmico más significativo en la historia moderna de la República Bolivariana de Venezuela, ocurrido el 24 de junio, pero vale ponerlo brevemente en contexto. Consistió en dos sismos consecutivos (‘doblete sísmico’); el primero de 7,2 y el segundo y principal de 7,5 en la Escala de Magnitud de Momento. (Reemplazó a la Escala Richter y es la utilizada actualmente por los sismólogos. Mide la energía total liberada por la falla, siendo mucho más precisa para sismos de gran magnitud como el venezolano, N. de R.)

Ambos terremotos ocurrieron hacia las 18.04, hora local con 39 segundos de diferencia entre uno y otro.

El epicentro se situó en el Estado Yaracuy, y afectó gravemente a la región metropolitana de Caracas y el Estado La Guaira, al norte de la capital venezolana.

Este doblete sísmico es considerado el más potente en Venezuela desde el año 1900. Hasta el momento deja un saldo estimado superior a los 3.300 fallecidos, más de 16.700 heridos y una cifra imprecisa de desaparecidos, a lo que se suman graves daños patrimoniales.

Apoyo argentino

Ante la gravedad de esta catástrofe geológica que se abatió sobre la sociedad venezolana, emigrados venezolanos de Argentina se movilizaron y lograron el respaldo de muchos argentinos. Además, hubo una importante movilización de recursos humanos y materiales desde nuestro país, que incluyó desde Entre Ríos bomberos voluntarios y brigadas K9 de canes entrenados para búsqueda de personas.

Partió un primer contingente, para la fase inicial de rescate, a pocos días de producidos los terremotos, compuesto por 76 brigadistas especializados, equipos de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), expertos en estructuras colapsadas y perros rescatistas.

Un segundo contingente, de relevo logístico, estuvo integrado por las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe. En tanto, las Fuerzas Armadas desplegaron aviones Hércules C-130 con 16 toneladas de insumos médicos y alimentos, que viajaron junto a personal de sanidad y de salud mental. Llevaron también plantas potabilizadoras de agua. En los medios entrerrianos se expusieron los testimonios de varios bomberos voluntarios de nuestra provincia, que viajaron y trabajaron en zonas de desastre.

Donaciones

María Fernando Mayoral es venezolana, vive y trabaja en Crespo, y se movilizó desde un primer momento por la situación que viven tantas familias de su país. En diálogo con Paralelo32 comentó qué está pasando con las donaciones hacia Venezuela. “Actualmente no se están recibiendo donaciones tangibles en ninguna institución avocada a la situación actual en Venezuela. Tanto Casa Venezuela como la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASOENVEAR), se encuentran trabajando a puerta cerrada clasificando, revisando y organizando las donaciones de insumos médicos, principalmente, para enviarlas a Venezuela en un próximo vuelo humanitario”, dijo.

Mayoral comentó que Mercado Pago habilitó una canal de donación hacia ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y la Cruz Roja de Venezuela. “Hay personas confiables dentro de Venezuela que reciben donaciones en dinero desde Argentina para la compra de insumos, materiales para excavación, toldos, carpas, vestimenta, barbijos, medicamentos”, aseguró.

– ¿Le afectó personalmente y a sus conocidos lo sucedido?

-- El hecho que ocurra un desastre de esta magnitud en Venezuela ya me afecta personalmente; aunque mis afectos se encuentran sanos y al resguardo. Miles de personas perdieron la vida, perdieron sus hogares y toda la seguridad que esto implica. Aunque estar vivo es lo importante, en el contexto socioeconómico de Venezuela esas personas tardarán años en volver a reconstruir sus espacios seguros y, principalmente, sus casas.

– ¿Son habituales terremotos de esta magnitud en Venezuela? ¿Le tocó vivir alguno similar?

-- Geográficamente, Venezuela se encuentra sobre una zona de alta actividad sísmica, entre dos placas tectónicas, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de sismos sea algo común. Este ha sido el más fuerte que haya conocido. El anterior fue 60 años atrás de magnitud 6.7.

Situación personal

Sobre su situación personal, Mayoral explicó: “Actualmente vivo en la ciudad de Crespo con mi mamá, Gloria, a quien traje de Venezuela hace ocho años, dadas las condiciones en las que se encontraba. Ya que, aun teniendo su pensión y mi apoyo económico, no podía comprar comida y medicinas al mismo tiempo, sin mencionar la delincuencia y el acceso limitado a la ‘ayuda alimentaria del gobierno’, simplemente por no militar” para el oficialismo.

La entrevistada comentó que es diseñadora gráfica con orientación en marketing. “También estudié en la Universidad Central de Venezuela (principal universidad de su país, ubicada en Caracas. Su campus, Ciudad Universitaria, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO como ejemplo de arquitectura contemporánea y planificación urbana, sufrió también secuelas del evento sísmico, N. de R.) Idiomas Modernos como carrera universitaria; portugués e inglés. Actualmente me capacito y desarrollo constantemente como florista y artista floral, para acompañar con flores momentos especiales en la ciudad”, finalizó.

– ¿Cuándo se fue de Venezuela y por qué?

-- Me vine sola en 2012, buscando un mejor futuro para mí. Llegué inicialmente a Buenos Aires, donde comencé a desarrollarme profesionalmente. Trabajé en grandes empresas, lo que me llevó a Sao Paulo (Brasil), donde viví un año y luego regresé a Buenos Aires. Allí conocí a mi actual pareja, que es oriundo de la ciudad de Crespo.

– Tiene una opinión sobre la situación actual en su país, a partir de la intervención de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro.

-- 27 años de destrucción social, moral, cultural y económica no pueden transformarse en cinco meses, y menos luego de un terremoto. La extracción de Maduro solo fue un aliciente. El país necesita personas capacitadas, con visión de crecimiento en infraestructura y potenciador del capital humano existente en Venezuela. Pero estando bajo el mismo lineamiento político egoico, totalitario y destructivo, la intervención ha sido lo de menos.

Contactos Las organizaciones de venezolanos en Argentina recomiendan colaborar únicamente mediante canales oficiales de ayuda humanitaria, como ACNUR y Cruz Roja Venezolana, para garantizar transparencia y correcto destino de los fondos. La sede principal de Casa Venezuela en Buenos Aires recibe donaciones (especialmente medicamentos e insumos médicos) en Combate de los Pozos 1055, CABA. En Crespo, María Fernanda Mayoral tiene su teléfono a disposición para quienes deseen ayudar: 011 4090 6401.

Venezolanos en Argentina

La investigadora del Conicet Victoria Martínez Espínola, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales INCIHUSA, ubicado en Mendoza), detalló en el artículo ‘Argentina es el octavo país del mundo con más población venezolana’ el aumento de inmigrantes venezolanos en Argentina. “En el contexto sudamericano de la segunda mitad del Siglo XX, Venezuela y Argentina, fueron los principales destinos de llegada de migrantes regionales. Sin embargo, los datos censales de ambos países en el Siglo XXI revelan tendencias divergentes y señalan que Venezuela ya mostraba en 2011 un paulatino proceso de emigración, mientras que nuestro país reflejaba un aumento constante de la migración sudamericana (Indec, 2022)”, resumió.

Crisis integral

La investigadora destaca el explosivo incremento de venezolanos a partir de la crisis social, económica y política que vive el país caribeño en lo que va del siglo XXI.

“A partir del 2016, la emigración venezolana manifestó un incremento inédito, convirtiéndose en el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina. En junio de 2024, aproximadamente 7,7 millones de personas de esa nacionalidad residían fuera de su país, de las cuales 6,5 millones lo hacían en países de América Latina y el Caribe. Los datos censales argentinos se hacen eco del aumento constante de la emigración venezolana, siendo el octavo país con más venezolanos en el mundo, el sexto en la región y el primero en el cono sur.

En tanto, en el Censo de 2001 la cantidad de personas venezolanas en Argentina era de 2.665 y en 2010 era de 6.379, en 2022 esta cifra ascendió a 161.495 personas. En términos porcentuales, la migración venezolana en el país pasó de representar el 0,2 % en 2001 a representar el 8,4 % en 2022 sobre el total de la población extranjera. Así, este flujo migratorio (que siguió creciendo hasta el presente) se convierte en el más dinámico de los últimos años, ocupando el tercer lugar en el Censo de 2022, luego de las corrientes ‘históricas’ de Paraguay y Bolivia”.

Sobre el perfil de edades y sexo, M. Espínola explica: “La pirámide de la población venezolana en Argentina en 2022 se concentra en edades activas y muestra una mayoría en los segmentos que abarcan desde los 25 a los 39 años. Se observa también una leve cantidad mayor de mujeres en todas las edades. Otro aspecto importante del perfil de la población venezolana en Argentina es su elevado nivel de estudios. Distintos estudios cualitativos y cuantitativos revelan que se trata en gran medida de personas que migran con estudios universitarios y/o técnicos concluidos en sus lugares de origen”.