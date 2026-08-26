La Policía de Entre Ríos solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a un hombre que murió tras ser embestido por un colectivo en Villaguay. El siniestro vial ocurrió este miércoles 26 de agosto, alrededor de las 13:20, en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes, donde intervino personal de la Sección Comando Radioeléctrico.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un colectivo de larga distancia Mercedes-Benz, perteneciente a la empresa R.U., colisionó con un peatón por circunstancias que son materia de investigación.

Murió en el Hospital Santa Rosa

La víctima es un hombre cuya edad se estima entre 60 y 70 años. Tras el impacto fue asistido y trasladado al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer su identidad.

La Fiscalía interviniente dispuso la realización de la autopsia correspondiente, mientras continúan las tareas para determinar cómo ocurrió el accidente.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

En cuanto al colectivo involucrado, las autoridades informaron que no transportaba pasajeros al momento del accidente. El vehículo fue retenido inicialmente por personal de Tránsito Municipal y posteriormente quedó sometido a las pericias correspondientes realizadas por la Policía Científica.

El conductor, un hombre de 38 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. Por disposición de la Fiscalía, quedó aprehendido y se ordenaron las medidas periciales correspondientes para avanzar en la investigación.

Investigan las circunstancias del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico, Motorizada, División Investigaciones y Policía Científica, junto con personal de Tránsito Municipal.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el atropellamiento y las responsabilidades que pudieran corresponder.