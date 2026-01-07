La comunidad de Victoria atraviesa días de profunda conmoción tras el trágico fallecimiento de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Natalí Ayelén García, de 39, quienes murieron al quedar atrapadas en un incendio ocurrido en el local comercial donde trabajaban. El establecimiento funcionaba de manera irregular y no contaba con habilitación municipal, según se desprende de las primeras actuaciones judiciales.

A raíz del hecho, los familiares de las víctimas presentaron una solicitud formal para que los jefes de Inspección, Bromatología y Seguridad de la Municipalidad de Victoria sean desafectados de sus cargos, al considerar que existieron graves omisiones en los controles que permitieron el funcionamiento del lugar.

El abogado Agustín Grecco se constituyó formalmente como querellante en representación de ambas familias. En declaraciones públicas, sostuvo que el sitio donde ocurrió la tragedia “era un garage que funcionaba como rotisería, un comercio no autorizado, prácticamente clandestino”.

El incendio se produjo el 30 de diciembre en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mathieu y Camoirano, donde operaba una rotisería bajo el nombre “Costa Rica”. El fuego se propagó con rapidez y, pese al inmediato accionar de los Bomberos Voluntarios de Victoria y otras fuerzas de emergencia, las dos trabajadoras no pudieron ser rescatadas a tiempo y fallecieron en el interior de la cocina.

Según informó el letrado, ya se realizaron las primeras actuaciones judiciales y actualmente se aguardan los resultados de las pericias técnicas, que serán clave para determinar las responsabilidades. Por el momento, la causa no cuenta con imputados formales, aunque la investigación apunta a dos posibles responsables: por un lado, el propietario de la vivienda y del comercio no habilitado, identificado con el apellido Mansilla; y por otro, el Municipio, por la presunta falta de control del espacio utilizado para la elaboración de alimentos.

En ese sentido, la querella buscará establecer si existieron omisiones graves en los procesos de inspección o habilitación que hayan permitido que el local funcionara en condiciones irregulares. “La causa está en foja uno, es una etapa inicial, pero estamos permanentemente tocando la puerta de la Fiscalía”, afirmó Grecco, quien subrayó que “este expediente no solo les corresponde a las familias Cabrera y García, sino a todos los victorienses”.

El impacto del hecho se agravó aún más al confirmarse que Agustina Cabrera estaba embarazada al momento del siniestro. La tragedia tuvo un desenlace aún más doloroso al día siguiente, cuando Fabricio Mansilla, pareja de la joven, profundamente afectado por la pérdida, se quitó la vida.

Mientras avanza la investigación judicial y se esperan definiciones en las próximas semanas, el caso mantiene en vilo a la comunidad de Victoria, que reclama justicia, esclarecimiento de los hechos y mayores controles para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.