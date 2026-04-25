El hecho fue reportado alrededor de las 19:45, cuando un llamado telefónico alertó a la policía sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Mojones Norte constataron el fallecimiento de un hombre, junto a un vehículo detenido sobre la banquina oeste con las balizas encendidas.

De acuerdo a los primeros indicios recabados en el sitio, la víctima habría estado realizando una maniobra vinculada al cambio de una rueda al momento del siniestro. Posteriormente, personal médico policial confirmó que el deceso se produjo a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades judiciales dispusieron la intervención de la Fiscalía en turno, mientras que especialistas en accidentología vial llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Si bien la investigación continúa en curso, no se descarta la participación de un tercero, según indicaron fuentes policiales. En ese marco, se realizan relevamientos técnicos y recolección de pruebas en el lugar con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

El vehículo involucrado permanecía estacionado en la banquina, lo que refuerza la hipótesis inicial de una detención por desperfecto mecánico. Entretanto, la causa sigue abierta y bajo análisis de la Justicia.