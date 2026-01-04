Victoria.- La causa judicial por el trágico incendio ocurrido en la rotisería Costa Rica, donde murieron dos mujeres que quedaron atrapadas en la cocina del local ubicado en la intersección de calles Matheu y Camoirano, sumó en las últimas horas un nuevo avance. El abogado Agustín Greco se presentó formalmente como querellante en representación de las familias de Agustina Cabrera (20) y Nataly García (39), las dos trabajadoras fallecidas en el siniestro.

En diálogo con Paralelo32, Greco confirmó que tomó intervención en la causa y sostuvo que el lugar donde ocurrió la tragedia “era un garage utilizado como rotisería, un comercio no habilitado, prácticamente clandestino”. Según explicó, en estos momentos se están llevando adelante las primeras actuaciones judiciales y pericias técnicas para determinar responsabilidades.

“El objetivo es uno solo y lo vamos a buscar hasta el final: justicia por estas dos chicas”, afirmó el letrado. En ese marco, detalló que Nataly García tenía 39 años y era madre de dos hijos adolescentes, mientras que Agustina Cabrera, de apenas 20 años, estaba embarazada y recién comenzaba su vida.

La conmoción social se profundizó aún más en las últimas horas, cuando se conoció que el novio de la joven de 20 años tomó la autodeterminación de quitarse la vida. Pese a los intentos médicos por salvarlo, falleció ayer viernes, sumando un nuevo desenlace trágico a una historia que mantiene en vilo a toda la comunidad victoriense.

Greco confirmó además que, por el momento, la causa no tiene imputados formales, aunque la investigación ya señala a dos posibles responsables. “Hoy hay dos implicados: por un lado Mansilla, propietario de la vivienda y de la rotisería no habilitada, y por otro el Municipio, por la falta de controles”, precisó el abogado. La querella buscará determinar si existieron omisiones graves en las inspecciones y habilitaciones que permitieron el funcionamiento del local en esas condiciones.

En ese sentido, el letrado valoró que la intendenta haya visitado a la familia de una de las víctimas y se haya puesto a disposición para brindar asistencia psicológica y terapéutica, aunque remarcó que la prioridad es que la Justicia avance. “Si hay que clausurar lugares, que se clausuren. Victoria tiene que ser una ciudad para vivir y trabajar tranquilos”, expresó.

La investigación continúa en etapa inicial, con peritajes en curso y la expectativa de que en las próximas semanas se definan responsabilidades penales por una tragedia que dejó tres muertes y un profundo impacto social.