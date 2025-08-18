La Jefatura Departamental Diamante informó que en la noche de ayer se produjo un incendio en la planta de tratamiento de residuos, ubicada al final de calle 25 de Mayo, hecho que terminó con la trágica muerte de un vecino de la ciudad.

De acuerdo a lo comunicado, personal policial fue alertado de las llamas y al arribar al lugar constató que el fuego estaba siendo combatido por los Bomberos Voluntarios locales. El incendio afectó una instalación sanitaria del predio, donde se halló a un hombre mayor de edad sin vida.

Según los primeros indicios, la víctima sería un vecino de la zona. Testimonios recabados en el lugar señalan que habría ingresado momentos antes al predio en estado de alteración psíquica, y que de manera voluntaria habría iniciado el siniestro que culminó con el desenlace fatal.

El Ministerio Público Fiscal dispuso pericias a cargo de la División de Policía Científica y de Bomberos Zapadores, con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en que se originó el incendio y esclarecer las causas de la muerte.