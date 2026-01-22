Victoria.- El fin de 2025 estuvo atravesado por el espanto en esta ciudad y la noticia corrió rápidamente por la provincia, comentando un incendio de gran magnitud con trágicas consecuencias que generó un fuerte impacto en la comunidad de Victoria. Ocurrido a las 22,30 del pasado 30 de enero en el local gastronómico Costa Rica (Matheu y Camoirano) y dejó como saldo la muerte de dos operarias, un posterior suicidio y una vida en gestación. Lo hemos analizado también en Paralelo32 del sábado 3 de enero, y en nuestra plataforma web y sus redes sociales. Pero se conocieron desde entonces detalles nuevos, impresionantes algunos.

El accionar de Bomberos Voluntarios fue relevante, no obstante, no pudieron rescatar a las dos trabajadoras que desempeñaban tareas en el comercio. La tragedia terminó con la vida de Natalia García (39), madre de dos adolescentes, y Agustina Cabrera (20), quien además cursaba los primeros meses de embarazo. Sumada a esta catástrofe, dos días después, el 1º de enero, se quitó la vida Fabricio Mansilla, pareja de Agustina desde la adolescencia. Según los allegados, la determinación fue resultado del impacto por la pérdida de su compañera, a la que no logró superponerse.

La infausta noticia siguió teniendo repercusiones. Una muestra de ello fue la multitudinaria concentración que se dio cita en Plaza Moreno y que después de recorrer Av. Congreso, Ezpeleta y Sarmiento, terminó frente a la Jefatura de Policía. De esa marcha del dolor se puede destacar el silencio y el respeto que cumplió la movilizaron con pancartas y velas encendidas. De esta manera cerraron un pedido de justicia, donde fueron frecuentes las escenas de profundo dolor y solidaridad de la gente en la vía pública.

Qué paso

Hasta acá lo ocurrido, pero aún resuenan preguntas acerca de que pasó, cómo se inició el fuego. A raíz de esto Paralelo32 realizó una serie de consultas que fueron corroboradas y descriptas por distintas personas allegadas en términos similares.

Se nos explicó que, en general, durante los horarios en que aumentaban los pedidos se trabajaba contra reloj y muchas veces se manejaban involuntariamente con poca precaución o, para ser más precisos, con exceso de confianza en que nada podría salir mal. Según las dos personas que formaban parte del equipo y lograron salir a tiempo, frente al Fiscal manifestaron que una de las chicas tenía que cambiar la garrafa porque aparentemente se había agotado. Todo indica que no se vació completamente. Con el afán de ganar tiempo, saca el regulador que conecta al cilindro y no cierra la manija ubicada en la parte superior. En consecuencia, el contenido de la garrafa se volatilizó en cuestión de segundos y a una presión incontrolable, cuando esto ocurrió se encontraba en un espacio contiguo una freidora que estaba en funcionamiento, el efecto se potenció esencialmente por la presencia del aceite. Este episodio consta en el expediente.

Lo siguiente era previsible, el fuego invadió toda la cocina con la velocidad de un relámpago que fue imposible de controlar, y las trabajadoras quedaron atrapadas en el interior, Una de las chicas quedó en el lugar, la otra se refugió en un baño, según unos de los consultados, o una pieza contigua de acuerdo a la versión de otros, pero la falta de oxígeno que generó el fuego fue determinante para provocarle el deceso. Si se trató de un baño con puerta hacia la cocina, también sería un indicio de un inmueble totalmente inapto para una actividad que debe dar garantías bromatológicas. Lo cierto es que ambas quedaron atrapadas en una marco de terror sin la posibilidad de huir.

Abogado defensor

Según explicó el abogado Agustín Greco, representante legal de las familias, se trató de una tragedia totalmente evitable. El local no estaba habilitado, no contaba con medidas mínimas de seguridad, no había matafuegos, arena, indumentaria adecuada, ni controles técnicos. Tampoco existían inspecciones municipales ni certificaciones obligatorias de Bomberos o Seguridad Laboral.

La causa se investiga como averiguación causal de muerte, pero a criterio del profesional es un homicidio culposo por las reiteradas irregularidades conocidas. La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Guaita, quien se reincorporó tras la feria judicial, el pasado 16 de enero, mientras en forma interina intervino el fiscal Iván Yedro.

El doctor Yedro explicó –en diálogo con Paralelo32- que las familias García y Cabrera solicitaron a la intendenta Isa Castagnino la remoción inmediata de funcionarios responsables del área de control, atribuyó culpas compartidas, tanto del titular del comercio como del Estado, por omisión o falta de controles. Lo hicieron mediante una nota que ingresó por mesa de entrada y la copia circuló por las redes sociales.

Investigación judicial

Son muchas las cuestiones que deberá dirimir la investigación judicial. En principio, con posterioridad al hecho y por mandato del Juez de Garantía, se hizo un allanamiento para secuestrar elementos que quedaron en el lugar e interesan a la causa. Entre ellas 2 freidoras industriales de acero inoxidable, 1 horno eléctrico, 1 plancha industrial de hierro y 1 bidón de aceite.

El responsable directo es Ramón Mansilla, titular del negocio denominado “Costa Rica”, y según adelantó el abogado Grecco no contaba con las habilitaciones municipales, lo que implica un total incumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de un local de comida. Las habilitaciones requieren de una documentación muy completa y deben estar firmadas por un licenciado en Seguridad, con un informe de Bomberos Voluntarios, entre otros requisitos. Asimismo, se afirma que bajo estas circunstancias Natalia y Agustina no se encontraban registradas, por lo que no disponían de la cobertura de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), entidad responsable de proteger ante accidentes y fallecimientos en estos casos.

Seguridad laboral

Paralelo32 también hizo consulta a profesionales especialistas en Derecho Penal y todos coinciden que se trataría de un homicidio culposo.

Quedan algunos interrogantes que seguramente la Justicia, tendrá de develar. En principio, Mansilla aparece como el principal imputado en el marco de las irregularidades y especialmente porque el negocio no contaba con habilitación.

Pero además, para el abogado de los familiares de las víctimas, hay una responsabilidad directa del Estado por falta de contralor.

Por otro lado, queda también la Secretaría de Trabajo; en Victoria funciona una Delegación que tiene un área de inspecciones, al respecto Verónica Torrigiani, titular de la repartición local, comentó que en forma periódica se realizan inspecciones, en otros casos actúan cuando hay denuncias y también los gremios en muchas oportunidades concurren para hacer relevamientos en forma conjunta. Además, cuando se detectan irregularidades o falta de cumplimiento se labran las actas correspondientes que son elevadas a nivel superior.

Queda como reflexión que la salida “gastronómica” ha sido una alternativa para muchas personas y familias que han perdido su fuente de trabajo o directamente hace mucho tiempo que no lo consiguen. Muchos vendedores de comida preparan sus platos en casa, publican el menú diario en redes y reciben pedidos por teléfono, sin ninguna inscripción legal.

Esto desnuda la realidad de un sector que, ante la necesidad de procurar ingresos, se lanza con un emprendimiento sin dimensionar todos los riesgos que corre, por las altas responsabilidades que le corresponde asumir.