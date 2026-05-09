Al cumplirse cuatro meses de la noche del 30 de diciembre que marcó a Victoria y sumió a varias familias en un crudo lamento, la causa judicial por lo ocurrido en el local "Costa Rica" registra avances determinantes en la determinación de responsabilidades. El Dr. Agustín Grecco, abogado de las familias que reclaman justicia, informó que la investigación ha tomado un impulso concreto con la citación de funcionarios claves del ámbito municipal.

El proceso busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Nataly García y Agustina Cabrera, y traer algo de paz y sosiego a los demás familiares que no pudieron sobrellevar los hechos posteriores como el fallecimiento de Fabricio Mansilla, ocurrido el 2 de enero.

Funcionarios bajo la lupa

La intervención de la querella y la decisión del Ministerio Público Fiscal apuntan directamente a las áreas de control. Según detalló el letrado, han sido citados a prestar declaración testimonial los encargados del área de Seguridad y Control Urbano, María Inés Dionisio y Juan Carrizo.

Asimismo, deberán comparecer inspectoras del área de Bromatología. Para la querella, estas declaraciones constituyen el núcleo de la causa, ya que permitirán entender el funcionamiento del sistema de inspecciones y habilitaciones vigentes al momento del siniestro.

El reclamo de la querella

El abogado Grecco enfatizó a Paralelo32 que la investigación no se limita a un hecho fortuito, sino que busca reconstruir una cadena de responsabilidades.

“Se investiga un sistema. Se investiga si quienes tenían la responsabilidad de inspeccionar, habilitar y garantizar condiciones de seguridad cumplieron con su deber. De haberse cumplido correctamente, probablemente se habría evitado esta tragedia”.

A cuatro meses de las ausencias de Nataly y Agustina, y ante la cercanía del tercer mes del fallecimiento de Fabricio, las familias exigen que la investigación avance sin dilaciones. "La memoria de las víctimas no admite pausas ni silencios. Nos obliga a sostener el reclamo y a confiar en que la verdad no será esquiva", concluyó el abogado.