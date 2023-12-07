Con el inicio de diciembre, las calles se iluminan con luces de colores, los escaparates se visten de rojo y verde, y en muchos hogares comienza el esperado ritual del armado del árbol de Navidad. Este emblemático evento marca el comienzo de las festividades de fin de año y despierta las expectativas de grandes y chicos.

Para la mayoría de los entrerrianos, el 8 de diciembre es una fecha crucial. Según la tradición arraigada en las costumbres, este día no solo conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, sino que también es el momento adecuado para dar inicio a la decoración navideña. Es el día en que las personas se reúnen en familia para armar el arbolito de Navidad, adornar el pesebre y llenar los hogares con el espíritu festivo.

La elección del 8 de diciembre como la fecha señalada para este rito tiene raíces que provienen de las tradiciones de diversas culturas. Algunos sostienen que los celtas, en la antigüedad, adornaban robles para celebrar el solsticio de invierno, garantizando así el retorno del sol. Otros relatos sugieren que los nórdicos veneraban con un árbol el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, en esta misma fecha.

La llegada de la costumbre a tierras argentinas se atribuye a un irlandés en 1807, quien introdujo la práctica de decorar un pino en una plaza pública. Desde entonces, la tradición ha florecido y se ha transformado, incorporando una rica variedad de objetos y elementos para adornar el árbol. Bolas relucientes, guirnaldas coloridas, lazos elegantes y luces parpadeantes son algunos de los elementos más comunes que dan vida a estos árboles festivos. En la cima, una estrella resplandece, recordando la estrella de Belén que guio a los tres Reyes Magos.

Aunque en la actualidad los árboles artificiales son populares, algunas familias aún optan por pinos verdaderos, resaltando la diversidad de enfoques en esta celebración tan especial.

La fecha de desmontaje del árbol también genera cierta controversia. Mientras que la tradición establece el 7 de enero como el día indicado, muchos vinculan esta tarea con la celebración de los Reyes Magos el 6 de enero. Así, algunos eligen retirar los objetos navideños en esta fecha, aunque otros prolongan la magia navideña durante días o incluso semanas.

En cualquier caso, el armado y desarme del árbol de Navidad en no es solo una actividad decorativa, sino un evento que une a familias y comunidades en la celebración de la Navidad, manteniendo viva la magia de esta época festiva año tras año.