Crespo- En el Mes de las Personas con Discapacidad, este viernes 19 de octubre, se realizará la tradicional peña folclórica de la Escuela de Educación Integral Nº 11. La peña tendrá lugar en el Salón de la Parroquia San José, a partir de las 21:00, y la conducción estará a cargo de Pablo Marcosich. Durante la velada actuarán Grupo Encuentro, La Clavija y Litoral Tagüé.

La entrada es libre y gratuita; no obstante quienes puedan colaborar recibirán a cambio un número para participar de diferentes sorteos.

Habrá servicio de cantina con venta de bebidas, choripanes, empanadas, tortas fritas y mesa dulce con variedad de tortas y tartas artesanales.