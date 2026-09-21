El crecimiento del trabajo remoto para empresas extranjeras abrió nuevas oportunidades para profesionales argentinos que buscan trabajar para el exterior y cobrar en moneda internacional. Pero, en un mercado donde muchos candidatos cuentan con títulos universitarios y experiencia técnica, la formación académica no siempre es suficiente.

Para participar de entrevistas, reuniones, presentaciones y negociaciones con empresas de otros países, el dominio práctico del inglés puede convertirse en un factor diferenciador.

La economía del conocimiento generó US$9.600 millones

Según datos del Ministerio de Economía de Argentina, las exportaciones de servicios vinculados con la economía del conocimiento alcanzaron los US$9.600 millones durante 2025.

El monto representa un crecimiento interanual del 8,1% y fue el valor más alto registrado hasta ese momento. El sector concentra además el 53% de las exportaciones de servicios del país y supera los 285.000 puestos de trabajo formales.

Otro dato muestra el nivel de formación de quienes participan de esta industria: el 80% de los trabajadores cuenta con estudios universitarios.

En ese contexto, donde las credenciales académicas y los conocimientos especializados pueden ser similares entre distintos candidatos, las habilidades de comunicación adquieren mayor importancia.

Del título universitario a la entrevista laboral

Tener un título universitario continúa siendo una credencial relevante, pero no necesariamente demuestra cómo se desenvuelve una persona frente a un cliente o un equipo internacional.

Una entrevista laboral puede requerir explicar una experiencia profesional, responder preguntas imprevistas, presentar una propuesta o defender una solución. Lo mismo ocurre posteriormente en reuniones de trabajo y negociaciones.

Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English, sostuvo que el título acredita la formación, mientras que el inglés permite comunicar esas capacidades ante empleadores y clientes internacionales.

“El título demuestra lo que una persona estudió, mientras que el inglés le permite mostrar lo que sabe hacer frente a un empleador o cliente internacional”.

El desafío está en usar el idioma en situaciones reales

Desde Open English señalan que aprender inglés para el ámbito laboral no debería limitarse a alcanzar un nivel determinado o conseguir una certificación.

Leer una oferta de empleo, comprender documentación o intercambiar mensajes son algunas de las situaciones habituales. El desafío aparece cuando el profesional debe responder espontáneamente, explicar un proyecto, presentar resultados o negociar durante una videollamada.

“Comprender una oferta laboral o leer documentación en inglés es apenas el punto de partida”, señaló Moreno. Según explicó, la práctica en situaciones similares a las que aparecen en entrevistas, reuniones y negociaciones permite desarrollar mayor fluidez para comunicar la experiencia profesional.

Qué impacto puede tener aprender inglés

El Reporte de Eficacia 2025 de Open English indica que el 75% de los estudiantes consultados en América Latina y Estados Unidos manifestó sentirse más seguro al comunicarse en inglés.

Además, el 54% afirmó haber alcanzado un objetivo personal o laboral relacionado con el idioma, mientras que uno de cada cinco señaló haber conseguido un mejor empleo o un ascenso durante su proceso de aprendizaje.

Se trata de datos proporcionados por la propia plataforma, por lo que corresponden a su población encuestada y no permiten generalizar esos resultados a todos los trabajadores argentinos.

Inglés aplicado al trabajo

Entre las recomendaciones de Open English aparece la necesidad de evaluar no solamente el nivel formal del idioma, sino también la capacidad de utilizarlo en situaciones profesionales.

Para eso propone trabajar con vocabulario específico de cada industria y practicar situaciones como entrevistas laborales, reuniones, presentaciones y negociaciones.

La plataforma combina clases en vivo con profesores nativos, ejercicios interactivos, contenidos de Business English y herramientas de inteligencia artificial como Jenny, orientadas a recrear escenarios laborales.

Una herramienta para ampliar el mercado laboral

Para los profesionales argentinos, el inglés no reemplaza una carrera universitaria ni la experiencia técnica. Su función puede ser complementaria: permitir que esos conocimientos puedan ofrecerse a un mercado laboral más amplio.

En el trabajo remoto para empresas internacionales, la capacidad de explicar ideas con claridad, responder preguntas y comunicarse con clientes o equipos de otros países forma parte de las habilidades que acompañan a la formación profesional.

En un mercado donde las credenciales académicas pueden ser similares, poder comunicar lo que se sabe hacer en otro idioma puede ampliar las posibilidades de competir por oportunidades laborales internacionales.