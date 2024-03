Crespo- Por decisión de la Superioridad Policial, el subjefe de la dependencia local, Martín Pross, fue destinado en forma dependiente a la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos. En ese contexto, la Jefatura Departamental Paraná confió el cargo de acompañamiento a la gestión del Crio. Ppal. Daniel Roldán, al Comisario Gastón Heintz (42), que el martes 19 de marzo asumió en el cargo.

Apenas unas horas después de arribado a la ciudad, visitó la redacción de Paralelo 32 y comentó que "Soy oriundo de Paraná y estoy viviendo actualmente en Colonia Avellaneda. El último paso que tuve fue en Comisaría 5ta. de la capital provincial, con un radio de trabajo en una zona bastante complicada y conflictiva si la comparamos con Crespo. Desde mi llegada estuve conociendo las instalaciones de la comisaría y el personal, notando que hay recursos muy buenos para desarrollar una eficiente labor. Estaremos implementando operativos con fuerte presencia en la calle, apuntando a la prevención del delito”.

Antecedentes

El Segundo Jefe registra pasos previos por la División Robos y Hurtos y un considerable período integrando la División 911 con sede en Paraná. "Estuve 6 años desempeñándome en la División 911, por lo que conozco y tengo experiencia en todo lo referente al funcionamiento de los Centros de Monitoreo. Fui también Oficial sumariante, Jefe de Calle y Segundo Jefe de Patrulla en esa División. Y anteriormente había estado 7 años en la Dirección Investigaciones, precisamente en Robos y Hurtos, o sea que he cumplido una diversidad grande de funciones, eso te permite tener una experiencia integral que espero volcar de la mejor manera en Crespo", dijo.

Recordó que "Conocía Crespo por cuestiones familiares, pero desde hace muchos años no venía. La encontré cambiada, con un notorio crecimiento y un movimiento social grande, que requiere mucho compromiso para mantener la seguridad pública que la caracteriza. Crespo es una ciudad pujante, de trabajo, pero con una sociedad que a la vez es muy demandante y quiere seguir viviendo segura. Todos coinciden en que es una ciudad linda para trabajar, pero debemos estar a la altura de las circunstancias, visualizando falencias de seguridad que puedan aparecer y profundizando acciones en esos temas puntuales".

Su mirada de la ciudad

Heintz planteó a este medio que “Noté que todavía está la costumbre de dejar bicicletas o motos sin medidas de seguridad, por ejemplo, y eso no es aconsejable. Son costumbres de pueblo, pero en una ciudad que no para de crecer. Es clave concientizar a la gente de que, como dice el dicho ‘la ocasión hace al ladrón’. No hay que facilitarles las cosas a los malvivientes por ser confiados”.

“Hay muchos casos de violencia de género por lo que me han comentado a mi arribo, es otro tema al que hay que prestarle mucha atención. Lo mismo con los delitos informáticos, tan en boga, y el flagelo de las drogas, que está presente en todos lados, en pequeñas y grandes comunidades”, agregó.

Planteó como premisa de trabajo que “Creo que es importante estar, caminar, dialogar con la gente, los comerciantes. Vivimos un momento social complicado a nivel país. Trabajar menos en el escritorio y más en la calle, apostar al diálogo siempre, eso es clave. Generar confianza en el vecino, pedirle que vaya y denuncie cualquier ilícito. Mi forma de trabajar es con un mapa del delito, sabiendo lo que está pasando. Para saber adónde hay que enfocar la prevención, es clave la denuncia de la gente, para saber cuáles son las principales problemáticas y dónde suceden”.