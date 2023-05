Victoria.- La artista plástica Antonia ‘Tonka’ Sleger realizó una muestra de sus obras el sábado 20 de mayo en la Sociedad Italiana (Congreso y 9 de Julio). Esta actividad se enmarcó dentro de las realizadas desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Victoria por los 213 años del hito fundacional de la ciudad.

En total, la muestra incluiyó más de 30 obras que fueron realizadas por la artista a lo largo de toda su vida, con temas y técnicas variadas. Antonia habló sobre su muestra y su vida dedicada al arte.

“A mí me gusta el arte desde mi tierna infancia. Es una forma de compañía, la necesito. Siempre estuve trabajando, pintando, haciendo esculturas”, comenzó.

Antonia nació en Croacia y vino a Victoria a los cinco años. Así como no siempre fue victoriense, tampoco siempre se llamó Antonia. Su nombre, en Croacia, era Tonkisa (de ahí viene su firma como ‘Tonka’), pero cuando llegó al país, para anotarse en la escuela le dijeron que tenía que tener un “nombre de acá”, por lo que la renombraron como Antonia.

Como casualidad, señaló que su ciudad natal, Kosovac, es muy parecida a Victoria. “Quizá por ese parecido es que llegamos a Victoria”, pensó en voz alta. Y continuó: “Las casas de Kosovac son de techos de dos aguas, pero el paisaje es muy similar: hay lomadas, riachos y lagunas. El parecido es muy grande”.

En relación a por qué su familia vino acá, contó: “Hacía unos cinco o seis años antes de que mis padres vinieran acá, mis abuelos lo habían hecho. Después de la guerra eran bastante difíciles las cosas allá. Así que obtuvimos permiso para viajar y nos radicamos”.

En cuanto a su adaptación, narró: “Al principio me resultó difícil la escuela primaria porque no sabía español. En aquella época también había acoso escolar, y yo lo sufrí. Pero tuve una maestra de primer grado divina a la que siempre le agradezco. Fue más que mi segunda madre porque me contuvo y me enseñó”.

La figura de su primera maestra la inspiró tanto que ella también decidió dedicarse a la docencia. Tal es así que, al día de hoy, ya jubilada sigue dando clases particulares en su casa, donde tiene su taller.

Por otro lado, con respecto a sus estudios artísticos, su primera profesora de arte fue Celina Ferro. Luego, formó parte de la primera promoción de la Escuela de Artes Visuales de la ciudad. Finalmente, completó su formación en Paraná. En la actualidad, es profesora de pintura y dibujo, de grabado y de escultura.

Muestra retrospectiva

En cuanto a la exposición, se presentaron diversas obras con variadas técnicas y temáticas de la artista. En la muestra se exhibió un recorrido por la producción artística de ‘Tonka’ a lo largo de su vida.

“Tengo trabajos abstractos, paisajes, pintura de flores y demás. Se mostraron trabajos que hice en distintos períodos a lo largo de mi vida: es una muestra retrospectiva”, señaló.

Por último, dejó un consejo para los jóvenes que quieren realizar una carrera artística: “En Victoria es muy difícil vivir del arte, por lo que hay que contemplar otras opciones como estudiar un profesorado. Por eso, hay que pensar tanto en el arte como en la vida laboral para poder desarrollarse”.