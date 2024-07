Victoria-El pasado 30 de junio a pocas horas de haber estado en el Congreso de la Nación, en lo que fue todo el proceso de sanción de la Ley Bases, el diputado nacional por Entre Ríos Tomás Ledesma, arribó a la ciudad de Victoria, acompañado de la legisladora provincial Stefanía Cora; siendo la comitiva recibida por la primer mandataria local Isa Castagnino; la diputada provincial María Laura Stratta y el senador provincial Víctor Sanzberro.

En diálogo con nuestro medio, comentó que en el recinto la ley fue discutida en tres oportunidades y si bien es sabido que su bloque decidió oponerse, hubo muchos pares que en sus pertinentes relatos parecían rechazarla, pero que finalmente hicieron lo contraro, “nos sorprendieron mucho algunos bloques que parecían que no iban a votarla y luego veíamos que si lo hacían a favor de la ley y muchas veces justificándose diciendo que este presidente lleva 5, 6 meses y que hay que darle las herramientas» enfatizó, agregando que él considera que no hay justificación que valga si esto trae más desdén al cotidianeidad del pueblo argentino.

«Reforma laboral…modernización laboral»

Al referirse a los cambios que definen el área laboral, hizo hincapié en las consecuencias adversas que sellan lo que la ley especifica en dos puntos, por un lado la extensión de 3 a 6, 8 o 12 meses de Período de Prueba según lo amerite el caso «¿son necesario 8 meses para saber si el empleado es bueno?».

Respecto de la ampliación del período de prueba que se eleva de 3 a 6, 8 y 12 meses según los casos, ejemplificó el presente de su generación (el legislador tiene 29 años de edad), «es un problema para toda la sociedad argentina, sabemos como juegan con los jóvenes que buscan con su primer empleo, lo veo en mis amigos, conocidos de mi edad, es difícil llevar una proyecto de vida… lo que no quiere decir que haya que discutir una reforma laboral, una modernización laboral pero que no profundice los problemas que ya tenemos en el país, donde ya hay 50 por ciento de informalidad y tenemos los salarios mas bajos de latinoamérica».

Por el otro, se refirió al Fondo de Cese Laboral opcional que puede sustituir la indemnización por despido, fomentando la inestabilidad del vínculo y la rotación.

«Todos los caminos conducen al RIGI»

Si bien Ledesma hizo un paneo sobre los puntos principales de la ahora sancionada ley, ubicó al RIGI transversalmente en su relato, explicando cómo de principio a fin cada acción está definida por y para beneficiar a dicho régimen, por lo que bien vale antes de continuar, explicarlo al mismo, desde la Ley Bases misma:

El RIGI Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado para esta ley por el gobierno nacional, está destinado según las propias explicaciones brindadas por el gobierno al desarrollar tal punto en la Ley Bases, a fomentar las grandes inversiones en empresas que operen en sectores como forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas.

Además la misma indica que para calificar las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares, determinando así, siempre según análisis gubernamental:

-Los inversores recaudarían un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio.

-EL 20 por ciento el segundo año.

-El 40 por ciento en el tercer año.

-El 100 por ciento a partir del cuarto año.

-Las ganancias netas estarán sujetas a un impuesto del 7 por ciento que se reducirá a 3,5 por ciento después de 7 años de adhesión al régimen.

«Ésto genera desequilibrio con las pymes…»

EL legislador nacional hizo hincapié en que tales proyectos de inversión, benefician a empresas extranjeras con privilegios de tipo jurídicos, impositivos, aduaneros y cambiarios, sin la obligación de reinvertir en el país; generando en consecuencia desequilibrio con las pequeñas y medianas empresas nacionales, avasallando las competencias de los gobiernos provinciales y locales y privilegiando el extractivismo de nuestros recursos naturales.

«Blanqueo de capitales… es importante hablar este tema acá en Victoria»

Ledesma enfatizó también en que esta ley permite el blanqueo de capitales sin exigir una mínima justificación sobre el origen de los fondos, por lo que el dinero podría provenir de actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas, «en un contexto tan complejo como el que atraviesan ciudades como Rosario… por eso es importante hablar este tema acá en Victoria».

«El blanqueo permite a una persona blanquear hasta 100 mil dólares sin que te pidan un peso de nada… siendo lo más grave de esto es que no preguntan de dónde viene la guita, no es un blanqueo más éste», enfatizó, recalcando a posteriori «aclaro que no soy un militante en contra de los blanqueos de los gobiernos, menos cuando hay inestabilidad financiera, económica y hay muchos argentinos que ahorran en dólares porque es la salida que encuentra, ojo con eso!».