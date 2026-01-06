Crespo.- Tomás llegó al mundo el lunes 5 de enero, logrando ser el primer bebé del 2026 nacido en nuestra ciudad. El pequeño es el segundo hijo de Belén Berdón y Gustavo Villarroel, oriundos de Crespo.

El nacimiento se produjo a las 7:27 horas en Clínica Parque, por cesárea. El bebé nació con un peso de con 3.850 kg., fue recibido por el médico pediatra Eduardo Riffel, y su mamá atendida por el médico ginecólogo Sergio Dayub. El pequeño nació con una buena talla y peso y el cómo su mamá encuentran con buen estado de salud.