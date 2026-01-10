En los últimos días, una versión comenzó a circular con fuerza entre turistas y automovilistas: tomar mate mientras se conduce podría ser motivo de multa, especialmente en rutas de Mendoza. La preocupación se instaló rápidamente y reabrió el debate sobre las conductas al volante y su impacto en la seguridad vial.

El eje de la discusión vuelve a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece la obligación de conducir con ambas manos en el volante en los vehículos de manejo convencional, garantizando el control permanente del rodado. La norma solo admite soltar una mano en situaciones específicas, como el cambio de marchas u otras maniobras necesarias para la conducción.

¿Está prohibido tomar mate al manejar?

La ley nacional no menciona de manera explícita el acto de tomar mate como una infracción. Sin embargo, sí considera sancionables todas aquellas conductas que impliquen una distracción o una pérdida de control del vehículo. En ese grupo se incluyen acciones como comer, beber líquidos o manipular objetos mientras se conduce.

En este contexto, tomar mate entra dentro de las denominadas “conductas distractivas”, ya que implica soltar el volante, desviar la atención del camino y, en muchos casos, manipular un termo y un recipiente caliente, lo que incrementa el riesgo ante cualquier maniobra imprevista.

La situación en Mendoza

En la provincia de Mendoza, el criterio es más estricto. Las autoridades viales confirmaron que conducir tomando mate puede ser sancionado bajo la figura de falta grave por distracción. Esto se apoya en una ley provincial que exige el “dominio efectivo del vehículo” en todo momento.

De acuerdo con la normativa local, la infracción puede derivar en multas que alcanzan los 500.000 pesos, además de la posible quita de puntos en el sistema de licencias, según la gravedad de la falta y la evaluación del agente de tránsito.

Un debate que vuelve a instalarse

La costumbre del mate, profundamente arraigada en la cultura argentina, choca en este caso con las exigencias de la seguridad vial. Si bien para muchos conductores se trata de un hábito cotidiano e inofensivo, desde los organismos de control recuerdan que cualquier distracción puede ser determinante ante una situación de riesgo.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan detener el vehículo en un lugar seguro para consumir bebidas o alimentos, evitando sanciones y, principalmente, reduciendo la posibilidad de accidentes.

Así, aunque la ley nacional no prohíbe de manera expresa tomar mate al volante, en provincias como Mendoza la práctica puede traducirse en una infracción costosa