Crespo- El domingo 22 de enero, organizado por la Peña de Boca Juniors se realizará un espectáculo en el Parque del Lago, a beneficio de Valentín, el niño de casi dos años que permanece internado desde el mes de septiembre en el Hospital San Roque de Paraná, a causa de una mielitis transversa aguda. La familia necesita de la colaboración de todos, artistas, quienes quieran donar premios para realizar sorteos.

El estado de salud de Valentín tiene pocos avances, explicó su mamá esta semana a Paralelo 32. “Necesitamos un milagro”- dijo. No obstante la familia se prepara y tiene la esperanza de que en algún momento, aún no se sabe cuándo, el niño pueda regresar a su hogar, por lo cual necesita poner en condiciones la vivienda actual, sino logra el sueño del techo propio como están decididos a intentarlo.

Rifa

A partir de mañana, estará a la venta una rifa, a un costo de $ 25, que se sorteará durante el espectáculo del día domingo.

Los premios son los siguientes:

1º) Un cordero, 2º) Una pata de cerdo asada, 3º) Una canasta de comestible, 4º) Una torta, entre otros premios que se han donado para esta oportunidad.

Quienes deseen colaborar pueden dirigirse a los integrantes de la Peña o al teléfono (0343) 154503179.