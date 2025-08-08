Se viene otro finde a pura movida en Crespo y, como siempre, la agenda de ¡Viví Crespo! viene recargada para que no tengas excusas para quedarte en casa. Entre ferias, espectáculos, circo, clásicos deportivos y mucho más, la ciudad va a estar latiendo a todo ritmo.

🎉 Feria Crespo Emprende – Mes de la Niñez

Este domingo 10 de agosto, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura se llena de colores, juegos y música desde las 14:00. Una tarde para disfrutar gratis en familia: inflables, peloteros, circuitos lúdicos, merienda saludable, patio gastronómico, stands de emprendedores y un súper sorteo de ¡6 bicicletas!

A las 15:00, el escenario se enciende con artistas locales y shows en vivo para que nadie se quede quieto.

🎭 Teatro: Zoilo de Polecía y Curandero

Si te gusta el humor bien entrerriano, no te podés perder esta obra de PVC – Puros Valores Crespenses. Basada en el libro del entrerriano Arturo Labat, te lleva a Las Guachas de 1940 con historias y risas para todo público.

📅 Sábado 9 de agosto – 21:00

📍 Salón Municipal

🎟 Anticipadas: $8.000 en Arte Mary (San Martín 1018)

🎪 Circo Lux

Trapecistas, malabaristas, payasos, magia… ¡y mucha energía! El Circo Lux sigue con funciones este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto en el Parque Centenario. Chequeá los horarios en sus redes y preparate para sorprenderte.

⚽ Clásico crespense y más fútbol

Por la Copa Gurises de Paraná Campaña, este sábado hay duelo verde vs. celeste:

Unión vs. Cultural – Estadio Mundialista 25 de Agosto

Sarmiento vs. Seguí FBC – Estadio Don César Bione

Horarios: Sub 13 (13:00), Sub 11 (14:05) y Sub 15 (15:00)

🏀 Básquet U11

El sábado a las 13:00, Unión recibe a Echagüe de Paraná por la primera fecha del Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. Ideal para alentar a los más chicos.

🏆 Torneo de Fútbol Amateur – Copa Entre Ríos

Partidos para categorías Libres, +30 y Femenino. Premios enormes, inscripciones a torneos nacionales y distinciones especiales.

📅 Sábado y domingo desde las 10:00

📍 Club Tiro Federal (Complejo La Red)

⚽ Fútbol femenino

Por el Clausura Mujeres de Paraná Campaña, Sarmiento vs. Seguí FBC

📅 Sábado 9 – 16:20

📍 Estadio Don César Bione

⚽ Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Unión será local de Seguí FBC el domingo 10:

Sub 20: 12:45

Sub 17: 14:15

Primera: 15:30

📍 Estadio Mundialista 25 de Agosto