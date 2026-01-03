Faltan apenas horas para que comience la edición 2026 del Carnaval del País, el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, y el Corsódromo ya se encuentra preparado para recibir a las cuatro comparsas que competirán por el título de campeona.

Papelitos, dirigida por Juane Villagra; Ara Yeví, bajo la dirección de Guillermo Carabajal; Marí Marí, a cargo de Gregorio Farina; y O’ Bahía, dirigida por Adrián Butteri, serán las protagonistas de la primera de las once noches que conforman esta nueva edición del tradicional carnaval gualeguaychuense. El orden de desfile previsto para esta noche inaugural será el mencionado.

El cronograma indica que a las 21:00 horas se realizará el acto formal de apertura con el tradicional corte de cinta, mientras que a partir de las 22:00 comenzará el desfile de las comparsas a lo largo de los 500 metros de la pasarela del Corsódromo, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Beneficios para residentes

Desde la organización recordaron que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio especial en el valor de la entrada general. Durante las noches de enero y febrero, quienes acrediten domicilio en el departamento podrán acceder a un 50% de descuento. La promoción es válida únicamente para la compra presencial en boleterías, presentando el DNI correspondiente.

Cobertura televisiva

La noche inaugural contará con transmisión nacional a través de la TV Pública, que ya se encuentra en la ciudad realizando la cobertura previa del evento. Además, el canal El Once de Paraná también estará presente con su equipo periodístico.

Protocolo ante contingencias climáticas

Ante la posibilidad de lluvias, el Carnaval del País dispone de un Protocolo de Contingencias Climáticas, disponible para consulta y descarga en el sitio web oficial del espectáculo. El mismo tiene como objetivo garantizar la seguridad de integrantes, trabajadores y público, así como resguardar el patrimonio de los clubes participantes, priorizando la previsibilidad y la claridad para los espectadores.

Entre los puntos más relevantes del protocolo se establece que, en caso de amenaza de lluvia, la decisión de realizar o suspender el espectáculo se tomará a las 21 horas del día del evento. Una vez iniciado el desfile, este no se suspenderá por lluvia y, en todos los casos en que el desfile comience, la noche será puntuable para la competencia.

Asimismo, las entradas no serán reembolsables. En caso de suspensión antes del inicio por lluvia o amenaza climática, el espectáculo será reprogramado para el domingo siguiente, con excepciones específicas durante el fin de semana largo de carnaval. Quienes no puedan asistir a la fecha reprogramada tendrán la posibilidad de utilizar sus entradas en cualquier otra noche del carnaval, según disponibilidad, sin costo adicional.