A pocas horas de haberse presentado sobre el escenario junto al dúo Miranda! el sábado pasado, la cantante Tini Stoessel fue sometida a una intervención quirúrgica el domingo por la mañana en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, la artista habría elegido el mismo establecimiento donde se realizó su primera cirugía de aumento mamario. La información fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X, donde publicó: “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”.

De acuerdo a lo informado, Stoessel ingresó a la Clínica Zabala durante las primeras horas del domingo, acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. El operativo se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad y con total hermetismo, ya que la intervención estaba programada para las 10:00, horario en el que finalmente se llevó a cabo la cirugía.

Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre los motivos del recambio de prótesis. Se desconoce si la decisión estuvo vinculada a una disconformidad estética con el resultado previo o si respondió a algún inconveniente físico relacionado con el tamaño de las mismas.

La artista no realizó declaraciones públicas al respecto, y se espera que en los próximos días se conozcan novedades sobre su estado de salud y su pronta recuperación.