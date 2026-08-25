Nueve proyectos audiovisuales fueron seleccionados para participar de Timotek, la Residencia de Guión y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos, una propuesta impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La convocatoria estuvo destinada a proyectos de largometrajes de ficción, documental, animación o experimentación, tanto en etapa inicial como en desarrollo, que cuenten con un tratamiento narrativo argumental.

Los proyectos seleccionados compartirán durante octubre siete jornadas de trabajo en Valle María, departamento Diamante, bajo la coordinación de la cineasta Celina Murga.

La experiencia apunta a brindar herramientas de formación y desarrollo para realizadores entrerrianos, además de generar espacios de intercambio y vinculación con referentes del sector audiovisual.

Los nueve proyectos seleccionados

Los trabajos que fueron elegidos para esta edición de Timotek son:

Victoria de Michele — Todo bien igual

— Renzo Blanc — Las cuchillas

— Ingrid Carlson — Narda

— Martina Beker — Maromera

— Manuel Rey — Por un puñado de patacones

— Abril Ansaldi — La solapa

— Paula Burna — Tornado del ´97

— Yamila Cabrera — Las estelas de una sonrisa

— Carla Scolari — Cómo se nombra una tormenta

Una residencia para desarrollar proyectos y generar vínculos

Durante la residencia en Valle María, los participantes tendrán espacios de trabajo, formación y producción compartida, acompañados por tutores y referentes vinculados con el sector audiovisual y la cultura.

La propuesta busca que los proyectos puedan avanzar en sus distintas etapas de desarrollo y, al mismo tiempo, favorecer el intercambio entre realizadores de la provincia.

El programa se plantea como un espacio de desarrollo de obras, formación intensiva, intercambio federal e identidad regional.

El nombre Timotek, que significa “Escucha” en lengua Chaná, sintetiza el espíritu de la iniciativa, que propone fortalecer las voces y miradas surgidas desde Entre Ríos.

Los proyectos también llegarán al FICER

La residencia tendrá además una segunda instancia vinculada directamente con la industria audiovisual provincial.

Los nueve proyectos seleccionados participarán de instancias específicas del mercado de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará en Paraná del 24 al 29 de noviembre de 2026.

De esta manera, Timotek funcionará como un puente entre el proceso de creación y desarrollo de las obras y los espacios profesionales de circulación y producción que ofrece el festival.

Bajo el lema “El río conecta, el cine también”, la propuesta busca consolidar un ámbito de encuentro para quienes producen cine desde Entre Ríos y fortalecer la presencia de proyectos regionales dentro del circuito audiovisual.

La residencia es producida por el IAAER y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y se suma a las distintas iniciativas de formación y desarrollo que acompañarán la programación de la próxima edición del FICER.