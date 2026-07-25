Hasenkamp- La 44° Peregrinación de los Pueblos se realizará los días 16 y 17 de octubre bajo la consigna "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano". Desde la organización convocaron a renovar el compromiso con la fe, la fraternidad y la esperanza.

Explicaron que el lema surgió de un proceso de reflexión inspirado en la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, el Jubileo Franciscano por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, la espiritualidad de Schoenstatt y los desafíos sociales y humanos de la actualidad.

Además, citaron una frase del papa León XIV, quien expresó: "Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos", idea que inspira el mensaje de esta nueva edición.

Más de cuatro décadas de fe popular

La Peregrinación constituye una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de la Arquidiócesis de Paraná. Desde hace más de cuarenta años, miles de fieles recorren el camino que une la Ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt de Hasenkamp con el Santuario de La Loma, renovando una experiencia de oración, sacrificio, encuentro y esperanza.

Para la organización, la peregrinación representa mucho más que una caminata multitudinaria. La definieron como “una verdadera escuela de vida cristiana” que fortalece la fe personal, alimenta el sentido comunitario y ayuda a consolidar la identidad creyente del pueblo.

Caminar con María

La segunda parte del lema pone el acento en la figura de María como compañera de camino. Desde la espiritualidad de Schoenstatt, es reconocida como Madre, Reina y Educadora, quien acompaña a los creyentes y los ayuda a crecer en la fe y en el compromiso con los demás.

"Hacia un mundo más humano"

La organización destacó que el horizonte de la peregrinación es la construcción de "un mundo más humano", en un contexto atravesado por desafíos como el individualismo, la indiferencia, la cultura del descarte y la pérdida del sentido de comunidad.

El mensaje retoma enseñanzas de los papas Pablo VI, Francisco y León XIV, quienes insistieron en la necesidad de fortalecer la fraternidad, el cuidado de la dignidad humana y el bien común frente a los cambios culturales y tecnológicos.

Finalmente, la Comisión Central invitó a todos los fieles a participar de la edición número 44 de la Peregrinación de los Pueblos con la convicción de que "todavía es posible construir una sociedad más fraterna y humana" y renovar, una vez más, el compromiso de caminar juntos hacia una auténtica civilización del amor.