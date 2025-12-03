Durante la sesión del miércoles pasado, por mayoría oficialista y con el voto negativo del bloque peronista, se aprobó la ordenanza que regula la Tasa General Inmobiliaria (TGI) para el año 2026. Con disposiciones similares a las que rigen este año, la principal novedad es el incremento del 48% para corregir “la distorsión inflacionaria de los últimos años”, destaca la norma en sus argumentos. Recordando los índices de IPC, aumento de combustibles y de costo de la energía que se esgrimieron para los incrementos de la ordenanza tarifaria, en los considerando de la norma aprobada se agrega que el índice de “autofinanciamiento” del servicio de Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos “en este momento se encuentra en un 26%, no llegando a los Gastos Corrientes de la prestación del servicio. Por lo que para poder brindar un servicio de calidad y a su vez realizar Inversiones Reales en el servicio es necesario realizar un incremento al mismo”.

Desde el bloque oficialista, sabiendo que siempre es mala prensa un titular sobre aumento de impuestos y tasas, se señala que en 2025 cada familia pagó por día entre 380 y 400 pesos por TGI para recibir todos los servicios que brinda la municipalidad. En 2026 con la modificación de la alícuota, esa familia tipo va a pagar entre 580 y 600 pesos por día. Desde el bloque consideran que es un gasto razonable que permitirá sostener con eficiencia los servicios que brinda la Municipalidad.

Peronistas en contra

La concejal del bloque opositor Más para Entre Ríos, Silvia Ledesma, explicó el voto negativo señalando que el incremento del 48% llega cuando “muchas familias ya están reorganizando gastos, postergando arreglos de la casa; Crespo es una ciudad de gente que cumple, vecinos que pagan sus impuestos, comerciantes que sostienen empleo y jubilados que administran cada mes. Pedirles hoy ese esfuerzo extra no es justo ni oportuno. Nuestro voto es negativo porque la prioridad debe ser otra: mejorar los servicios antes de cobrar más por ellos, revisar el gasto municipal antes de aumentar el aporte del vecino; cuidar a quienes siempre cumplen y nunca son escuchados; decir que no a este aumento no es falta de compromiso, es compromiso con la realidad cotidiana de los vecinos que hoy necesitan certezas, alivio y no más presiones. Los crespenses no piden magia, piden equilibrio, buen uso de los recursos y sensibilidad”.

Respuesta oficialista

El concejal oficialista José Cena contraatacó que con el peronismo en el gobierno “la administración de los recursos públicos no han sido lo que los destacó siempre, se dieron gastos que no se justificaban o no se sabía dónde iban a verse los recursos”. En cambio, rescató que en la administración actual “no se gasta un peso de más y no se endeuda, es por eso vemos que está justificado; el vecino nos ha acompañado todo el tiempo, nos ha acompañado desde la primera elección cuando se eligió el intendente y nos acompañó hace un mes, estableciendo mayores porcentajes de aprobación”. Sobre la decisión de aumentar la tasa, Cena reconoció que “sabemos que es duro, sabemos que cuesta a todos, pero Crespo tiene que seguir funcionando y no degradándose o con deudas”.

Posteriormente, la concejal peronista Nancy Eichhorn agregó una crítica a la categoría de las sobretasas para terrenos ociosos que establece el artículo 7° de la ordenanza. Recordando que las tasas implican una contraprestación desde el municipio al contribuyente, la idea de sobretasa plantea cuál será la contraprestación a darse. “Creo que es un artículo que debemos replantearnos y revisarlo”, dijo.

Luego se hizo la votación con el resultado favorable al proyecto oficial.