Victoria.- Ante el aumento sostenido de casos de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y la sífilis en la provincia de Entre Ríos, el municipio local puso en marcha un dispositivo de diagnóstico oportuno. La jornada de testeos rápidos, gratuitos y estrictamente confidenciales se desarrolló en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social.

La iniciativa estuvo a cargo del área de Salud Municipal, encabezada por la Dra. Nelly Amilibia, y contó con la presencia de la Dra. Claudia Steg, especialista a cargo del programa de VIH en la ciudad, acompañada por personal de enfermería.

Para garantizar el anonimato y preservar la intimidad de los vecinos que se acercaron a chequear su estado de salud, a cada persona se le asignó un número en lugar de registrar sus datos personales.

El procedimiento consistió en una toma de muestra sencilla con respuesta inmediata. En caso de dar negativo, otorga certeza al paciente, mientras que, ante un resultado reactivo o positivo, se orienta a la persona para realizar los estudios confirmatorios de laboratorio e iniciar el tratamiento correspondiente de forma gratuita a través de la red de Salud Pública y Epidemiología.

Un fenómeno multicausal y en aumento

Entrevistada por Paralelo32, la Dra. Nelly Amilibia confirmó que la curva de contagios ha mostrado una tendencia ascendente en la jurisdicción y analizó los factores que inciden en esta problemática sanitaria. A su criterio, el incremento responde a un escenario de causas múltiples donde la falta de educación e información cumple un rol determinante.

“Es fundamental la educación en las escuelas; el trabajo sobre la Educación Sexual Integral (ESI) se ha dejado de lado o se ha debilitado”, advirtió la funcionaria. En ese marco, remarcó una confusión frecuente entre los jóvenes vinculada al uso de métodos anticonceptivos de larga duración. “Hay que aclarar muy bien que el implante subdérmico o 'chip' previene un embarazo, pero no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Por más que se use un implante, el uso del preservativo sigue siendo indispensable”.

Asimismo, la profesional vinculó la proliferación de estas patologías con el contexto socioeconómico y los hábitos de cuidado. Señaló que situaciones de vulnerabilidad, estrés, mayores espacios de tiempo libre combinados con consumo de sustancias y relajamiento en las pautas de prevención, aumentan las probabilidades de contacto con personas infectadas sin la debida protección.

Prevención, diagnóstico precoz y cura

Durante la charla se hizo hincapié en la importancia de perder el miedo al testeo, ya que tanto la sífilis como el VIH cuentan hoy con abordajes médicos efectivos. En el caso de la sífilis, se trata de una infección bacteriana que se cura completamente con tratamiento antibiótico. Sin embargo, al no presentar síntomas visibles en sus primeras etapas —o aparecer lesiones y úlceras indoloras en la zona genital o bucal que luego desaparecen espontáneamente—, muchas personas ignoran que la padecen.

La falta de detección temprana de la sífilis puede derivar en cuadros severos a largo plazo, incluyendo complicaciones neurológicas graves o transmisión vertical durante el embarazo, lo que puede provocar abortos o malformaciones congénitas en el recién nacido. Respecto al VIH, los avances farmacológicos actuales permiten que las personas diagnosticadas y bajo tratamiento retroviral mantengan una carga viral indetectable y lleven una calidad de vida absolutamente normal.