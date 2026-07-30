La Municipalidad de Crespo continúa con la inscripción al programa Crespo Mi Casa, mediante el cual se adjudicarán 50 terrenos sociales ubicados en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa busca facilitar el acceso al suelo para familias que aún no cuentan con vivienda propia y representa una nueva etapa de la política habitacional impulsada por el municipio.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online y permanecerá abierta hasta el 7 de agosto, a las 13.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El programa está dirigido a grupos familiares estables y permanentes. Al menos uno de los integrantes deberá acreditar una residencia mínima de ocho años en Crespo, mediante DNI u otra documentación que demuestre su permanencia en la ciudad.

Además, la persona que figure como titular de la inscripción deberá ser mayor de 18 años.

¿Qué ingresos deben tener los postulantes?

Uno de los requisitos establecidos por la ordenanza es que el grupo familiar posea ingresos mensuales equivalentes a entre dos y ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El objetivo es alcanzar a familias con capacidad de afrontar la compra del terreno y posteriormente la construcción de la vivienda.

¿Quiénes quedan excluidos?

No podrán participar quienes:

Hayan sido beneficiarios de viviendas, terrenos sociales o créditos habitacionales otorgados por organismos nacionales, provinciales o municipales durante los últimos diez años.

Sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda o de inmuebles cuyo valor permita resolver la situación habitacional.

Posean determinados bienes patrimoniales incompatibles con el programa.

Registren procesos penales pendientes.

Hayan sido excluidos de otros planes municipales.

Figure como deudores en el Registro de Deudores Alimentarios.

¿Cuánto costarán los terrenos?

La Ordenanza N.º 53/26 establece un valor de 60.000 pesos por metro cuadrado, con un incremento del 10% para aquellos lotes ubicados sobre calles pavimentadas.

El pago podrá financiarse en cuotas mensuales por un plazo máximo de 120 meses (10 años).

¿Cómo será el sorteo?

Una vez finalizada la inscripción y analizada la documentación presentada, la Municipalidad publicará el Registro Provisorio de Inscriptos, previsto para el 19 de agosto.

Posteriormente se abrirá un período para observaciones y, una vez confeccionado el listado definitivo, se anunciará la fecha del sorteo, que será público y contará con la supervisión de un escribano público.

La presencia de los postulantes durante el acto no será obligatoria.

¿Qué plazos habrá para construir?

Los adjudicatarios deberán comenzar la construcción dentro de los 90 días posteriores a la firma del convenio.

La ordenanza establece un plazo máximo de cinco años para completar la vivienda, con metas de avance de obra:

35% durante los primeros 24 meses.

durante los primeros 24 meses. 70% al cumplirse 42 meses.

al cumplirse 42 meses. 100% a los 60 meses.

El terreno deberá destinarse exclusivamente a la construcción de una vivienda familiar y no podrá utilizarse con otros fines ni venderse mientras rijan las condiciones del programa.

¿Dónde realizar la inscripción?

La inscripción se realiza únicamente de manera online, a través del portal habilitado por la Municipalidad de Crespo.

Quienes necesiten asesoramiento pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en 25 de Mayo 907, o comunicarse telefónicamente al 343 4911160, internos 105 y 136.

Con este nuevo sorteo de terrenos sociales, el municipio busca ampliar las posibilidades de acceso al suelo urbano para familias de Crespo que aspiran a construir su primera vivienda.