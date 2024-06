Nogoyá.- A partir del 2022, una fracción de terrenos lindantes al polideportivo, que se acostumbraban a utilizar como lugar de estacionamiento a la hora de eventos masivos, fueron loteados por el propietario y se comenzó a edificarse viviendas y galpones de maquinarias que tienen sus frentes hacia calles Fermín Chávez y República de Entre Ríos.

Esta situación, si bien fue cuestionada por los vecinos ya que el municipio podría haber comprado el terreno para que sea usado por el polideportivo, no presentó mayores inconvenientes hasta las últimas semanas, cuando se detectó que algunas viviendas construidas tenían el frente hacia la calle de ingreso al polideportivo. Fueron los mismos propietarios los que se encontraron con este problema a la hora de requerir bajadas de luz y agua.

Resulta que existe una ordenanza que establece que la calle de ingreso del polideportivo no pertenece a la vía pública, es decir que no es de uso público. Pertenece al municipio de Nogoyá y es parte del terreno del complejo de deportes. Esto determina que los servicios públicos no podrán extenderse por esa arteria y las viviendas construidas se ven impedidas de acceder a los mismos, como es el caso de la energía eléctrica, el agua corriente y las cloacas.

Respecto de ello, la concejal Ayelen Correa explicó que las viviendas construidas en el loteo de aproximadamente una manzana, no podrían tener fachada hacia la calle de ingreso al polideportivo, salvo que exista un ingreso privado con una calle interna.

Sumado a esto, en la actualidad se podría construir una calle interna de seis metros de ancho, pero este tipo de arteria no entra entre los requisitos para que sea declarada de utilidad pública y poder brindarle los servicios básicos.

La edil recordó que, previo al 2022, había dos calles diagramadas en el plano de la ciudad que daban acceso al polideportivo, “uno es el acceso propiamente dicho y otra seria continuidad de la rotonda que se encuentra frente al gimnasio y que deriva en calle República de Entre Ríos, pero esa estuvo siempre cerrada”, detalló Correa, y tras ello mencionó que se sancionó una nueva ordenanza que desafectó del uso de la vía pública a ambas arterias. Es decir que ninguna de los dos ingresos son considerados como calles.

“Luego de las ordenanzas comenzó el proceso de compra y venta de los lotes en cuestión, mas que nada sobre la calle de ingreso al poli, pero el problema es que los propietarios desconocían que la calle no era pública, lo que trae aparejado un problema para bajar los servicios como energía eléctrica, agua y cloaca. Se hizo un loteo sin las condiciones correspondientes, porque no se previó la cantidad de metros necesarias para la construcción de calles internas dentro del predio”, cuestionó la concejal.

Entre las alternativas que se barajan, se ha dialogado con la empresa distribuidora de energía y sugirieron la construcción de pilar común como los que se utilizan en los edificios de propiedad horizontal y desde el mismo distribuir el servicio a los lotes dando acceso por la calle interna de seis metros de ancho, pero que no podrá ser mantenida por el municipio por tratarse de un predio privado. Sumado a esto, algunas viviendas se encuentran construidas y proyectadas sobre la franja en cuestión.

Respecto de las instalaciones de agua y gas, también se deberían de tomar por calle Fermín Chavez o República de Entre Ríos y realizar las conexiones entre los terrenos privados.

“Estamos analizando soluciones dentro de las normativas vigentes para dar respuesta a propietarios que ignoraban esta desafectación de uso público. La ordenanza salió previo al loteo, estaba notificado el Colegio de Escribanos para que no se hicieran escrituras erróneas”, remarcó la concejal Ayelén Correa, perteneciente al oficialismo.