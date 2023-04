Términos y condiciones Suscripción Digital

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES PARA SUSCRIPCIÓN ONLINE PAGA

Estas son las Condiciones Específicas, reglamentan y complementan las Condiciones Generales de Contratación para el uso de los Sitios de Paralelo32 . Los presentes Términos y Condiciones de Suscripción Online Paga (“Términos y Condiciones de Suscripción Online”) regirán específicamente para el sitio www.paralelo32.com, en adelante “el Sitio”, según los términos, condiciones y modalidades establecidos en los presentes, entendiendo que estos no derogan ni dejan sin efecto las Condiciones Generales de Contratación para el uso de los Sitios de Paralelo32 .

2. OBJETO

El objeto de los presentes Términos y Condiciones de Suscripción Online es que los usuarios tomen conocimiento de las condiciones de navegación y acceso a los distintos contenidos ofrecidos en el Sitio con acceso pago.

3. EVENTUALES PARTES CONTRATANTES

En caso que un usuario adquiera el servicio de Suscripción Online Pago (en adelante, el “Servicio”), las partes contratantes serán por una parte, Paralelo32, con CUIT Nº 20-08357850-6 y con domicilio a estos efectos en la calle Moreno 1256 , Crespo , Entre Rios , República Argentina , cuya actividad principal consiste en proporcionar información y promover negocios en Internet, contando con los medios y autorizaciones necesarios; y por otra, cualquier persona física, de 18 años en adelante, o jurídica, destinataria de los contenidos, productos y servicios ofrecidos en el Sitio a cambio de la contraprestación económica que en cada caso se establece, según lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones de Suscripción Online.

4. TARIFAS Y PAGOS

En caso de corresponder, el usuario siempre conocerá el precio y la modalidad de contratación de cada producto en el momento en el que proceda a su adquisición, viniendo éstos determinados de manera clara en los sitios.

5. SUSCRIPCIÓN

5.1. La suscripción al Servicio se encuentra disponible para toda persona física, nacional o extranjera, mayor de dieciocho (18) años, con capacidad para contratar o para toda persona jurídica, con acreditación de personería con facultades suficientes.

5.2. La suscripción al Servicio procederá en el caso que el usuario quiera acceder a todo el contenido premium que a diario se publica en el Sitio y a todos los beneficios mencionados al momento de contratar. En este caso el Usuario deberá contratar la suscripción al Servicio según las variantes de suscripción que se indican y de acuerdo a las condiciones vigentes al momento de contratación.

5.3. Para suscribirse los Usuarios deberán ingresar al sitio www.paralelo32.com , o bien proporcionar sus datos vía telefónica al 0343-4951341 o vía web a marianojacobi@paralelo32.com.ar . Asimismo, se deja aclarado que, al querer acceder a un contenido catalogado como premium, automáticamente le será requerida la solicitud de Suscripción al Servicio, en caso de registrarse por el sitio; en caso de altas telefónicas, se reconocerá automáticamente el tipo de suscripción solicitada por el usuario, la que entra en vigencia a partir del momento de que el pago es procesado y el usuario es debidamente registrado.

5.4. Al momento de solicitar la suscripción, los Usuarios deberán completar el Formulario de Solicitud requerido en el sitio, conforme los datos requeridos por Paralelo32 . Paralelo32 queda facultado para modificar los datos requeridos para completar el formulario de solicitud de suscripción al Servicio.

6. TIPOS DE SUSCRIPCIÓN

Los Usuarios podrán elegir entre los tipos de suscripción al Servicio estipulados en www.paralelo32.com/planes , según se indicó en el punto 5.2. de los presentes, los cuales pueden variar con un aviso a los suscriptores no menor a 30 días desde su modificación, en caso de que incluya una variación en el precio o en las condiciones.

Los Usuarios que declaren un domicilio en el extranjero y opten por la modalidad de que incluya una tarjeta plástica o una edición que se deba enviar a domicilio, no contarán con ninguna ellas.

7. PRECIO

El precio del Servicio, en cualquiera de sus modalidades, será el fijado por Paralelo32 al momento de efectivizarse la contratación del Servicio, el cual será informado de manera fehaciente, indubitada y oportuna al Usuario al momento de la contratación. Paralelo32 podrá en cualquier momento modificar las tarifas en función de la recomposición y variación de los costos y demás precios de su operación o los términos de comercialización vigentes los que serán debidamente informados por Paralelo32 .

7.1 Ver precios actuales de los abonos en el siguiente link: Ver precios actualizados de las membresías.

8. FACTURACIÓN. PAGO

8.1. Paralelo32 emitirá las facturas de los Usuarios correspondientes al Servicio, por mes adelantado.

8.2. Las Facturas quedarán registradas en la cuenta generada para cada Usuario, donde contará con acceso al detalle de las mismas, las constancias de pagos de las mismas y las facturas pendientes. Es responsabilidad del Usuario el control periódico de las facturas de su cuenta.

8.3. El pago por la suscripción al Servicio procederá, únicamente, mediante tarjeta de crédito y por el sistema de débito automático, de la tarjeta de crédito indicada al completar el Formulario de Solicitud o al momento de realizar la contratación vía telefónica. Todos los pagos son procesados por Mercado Pago .

8.4. Cualquier modificación de los datos de la tarjeta indicada por el Usuario deberá canalizarse mediante el sitio www.paralelo32.com/contacto o llamando al teléfono 0343-4951341 .

8.5. Si Paralelo32 no pudiera realizar el débito de las sumas adeudadas correspondiente al Servicio por vencimiento de la tarjeta de crédito y/o falta de disponibilidad de límite y/o por cualquier causa que no sea imputable a Paralelo32 , el Servicio, en cualquiera de sus modalidades, será suspendido de manera automática.

9. RESPONSABILIDADES

9.1. El Usuario es responsable de todos los datos y manifestaciones que proporcione a Paralelo32 así como del contenido de cualquier otra comunicación que emita a éste. El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Paralelo32 el derecho a excluir del Servicio a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.

9.2. Mediante el envío del Formulario de Solicitud correspondiente o la redención del PIN proporcionado por Paralelo32 , el Usuario acepta las condiciones de registro aquí expuestas y se compromete a respetar el uso y las prohibiciones establecidas en las mismas.

9.3. Asimismo, al enviar el Formulario de Solicitud o realizar la contratación vía telefónica, el Usuario se compromete al pago correspondiente al Servicio adquirido. El usuario acepta que, si sus datos de pago no permiten la facturación y/o cobro por parte de Paralelo32 , el Servicio pedido no le será otorgado o será cancelado si lo tuviera activo.

9.4. Paralelo32 se compromete a poner a disposición del cliente en el Sitio la información necesaria relativa al Servicio que ofrece y las condiciones de contratación.

9.5. El Usuario acepta que el acceso al Sitio y el contenido del mismo es el existente en cada momento. Paralelo32 no aceptará reclamación alguna por los contenidos, actualizaciones o conexiones a los sitios.

9.6. Paralelo32 hará todo lo posible por asegurar de buena fe, con todos los medios a su alcance, el acceso al servicio contratado por el usuario. No obstante lo anterior, Paralelo32 no se responsabiliza de los fallos técnicos de conexión de red que puedan provocar daños en los equipos, impedir la conexión o limitar total o parcialmente el acceso del Usuario a los Sitios. Paralelo32 no se responsabilizará de las averías que se produzcan por las empresas suministradoras de servicio y que puedan impedir el acceso al Sitio y en ningún caso asegurará el reembolso del importe pagado en caso de reclamación. Paralelo32 únicamente responderá por aquellos daños o perjuicios que le puedan ser imputados a Paralelo32 a título de dolo o culpa grave. En dichos supuestos de responsabilidad de Paralelo32 , la indemnización no comprenderá el lucro cesante.

10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

10.1. En caso de corresponder, Paralelo32 se reserva el derecho a retirar de forma inmediata el acceso al Servicio contratado a aquellos Usuarios que a criterio de Paralelo32 contravengan lo dispuesto en los presentes, sin posibilidad de reembolso en caso de haberse efectuado el pago. Concretamente, Paralelo32 podrá anular la contratación cuando:

a.- el acceso se utilice con fines ilegítimos, incluyendo por tales los enumerados en el presente y en los Términos y Condiciones.

b.- los datos de cobro proporcionados en la contratación sean erróneos o imposibiliten la facturación y/o cobro del servicio contratado.

c.- en caso de inutilización prolongada y continua o inadecuada de cualquiera de los contenidos o servicios que hubieran sido contratados, indicando en este caso al usuario, claramente los términos en los que aplicará dicha cancelación.

d.- en caso de usos fraudulentos del Servicio o contrarios a la buena fe.

10.2. En caso de corresponder, el Usuario tiene derecho a revocar la contratación del Servicio o durante el plazo de CINCO (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue el se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El Usuario deberá comunicar fehacientemente dicha revocación a Paralelo32 .

11. BAJA

El Usuario podrá solicitar la baja de la suscripción a través de los siguientes medios:

1) Comunicándose a nuestro centro de atención telefónica al 0343-4951341 . Si se encuentra en el exterior podrá enviarnos un e-mail a marianojacobi@paralelo32.com.ar .

2) Ingresando a Mi cuenta - Suscripciones - Dar de baja.

12. CONTRATO

En caso de corresponder, el documento entre el Usuario y Paralelo32 estará compuesto por los presentes Términos y Condiciones de Suscripción Online, las Condiciones Generales, el Formulario de Solicitud enviado por el Usuario con sus datos personales y de pago, o la información provista por vía telefónica por el Usuario, y los datos ubicados en Paralelo32 que completan el presente documento, prevaleciendo frente a cualquier otro acuerdo verbal o escrito previo o simultáneo.

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

13.1. Paralelo32 podrá utilizar los datos brindados por el Usuario para los siguientes fines: a) identificación y autenticación, b) administración y gestión comercial, c) mejora del servicio, d) fines estadísticos, e) envío de notificaciones, promociones o publicidad, entre otros de Paralelo32 , sus sociedades controladas y/o vinculadas y sus anunciantes.

13.2. Los datos personales recolectados no serán difundidos ni empleados para un fin distinto o incompatible al tenido en cuenta al ser ingresados en la base de datos de Paralelo32 .

13.3. En cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 25.326, Paralelo32 mantendrá absoluta confidencialidad de los datos personales brindados por los Usuarios. La información que Paralelo32 recoge se archiva bajo extremas medidas de seguridad en sus servidores, en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 25.326

13.4. Sin perjuicio de lo establecido en el presente, en relación a las medidas de seguridad que Paralelo32 adopta, considerando las condiciones generales de seguridad que ofrece hoy Internet, se debe tener en cuenta que toda vez que los lectores divulguen voluntariamente información personal online, ésta puede ser recogida y utilizada por otros, situación que excede la voluntad de Paralelo32 . Por lo tanto, considerando que Paralelo32 pone su mejor esfuerzo en proteger la información personal de sus Usuarios, no será responsable por la difusión de la misma cuando sea efectuada por fuentes ajenas a ésta ni será responsable por los daños y perjuicios que dicha divulgación genere.

13.5. Las bases de datos de Paralelo32 se encuentran registradas en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (República Argentina), en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 25.326.

13.6. Sin perjuicio de lo referido los presentes Términos y Condiciones de Suscripción Online, no derogan ni dejan sin efecto las Políticas de Privacidad de Lectores de Paralelo32 .

14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se interpretará y regirá conforme a la legislación argentina. Paralelo32 y el Usuario se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Contrato, previamente a acudir a la jurisdicción contemplada.

14.1. Al crear la cuenta, el Usuario acepta que desea recibir mensajes de Paralelo32 . Asimismo el Usuario podrá cambiar sus preferencias de suscripción, noticias guardadas y notificaciones, accediendo a “Mi Cuenta”.