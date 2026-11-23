Crespo.- El presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, Leonardo Diez, se refirió a la situación actual que vive el comercio de Crespo. En diálogo con Paralelo32 comenzó señalando que “estamos esperanzados con la mejora un poquito del clima, que las temperaturas comienzan a elevarse un poquito, eso mejora el ánimo, también la proximidad de las fiestas; así como determinados eventos que tenemos a nivel local. Esperamos que las ventas repunten”.

– ¿Golpeó positivamente la Fiesta Nacional de la Avicultura?

-- Sí, fue muy positiva, vemos como la gente visitó la ciudad, vino gente de otras localidades. Felicitamos desde el Centro Comercial a la organización de la fiesta, porque es una vidriera. Yo siempre resalto que ese tipo de eventos, como la Fiesta de la Avicultura o la Feria Navideña, son una vidriera que nos posibilita mostrar el potencial que tenemos, a nivel empresarial, comercial y económico de la ciudad.

– ¿Se notó la FNA en la caja registradora de los comercios?

-- Sí, se notó sobre todo en la parte gastronómica. La gente viene, recorre, consume algo, no solamente dentro del predio de la FNA, sino también como resaltábamos, nuestra plaza comercial toda.

– ¿Cómo está terminando el año?

-- Y termina con esperanza de que las ventas repunten. Estamos trabajando duro lo institucional junto al municipio organizando la Feria Navideña que es un evento que tracciona, otra vidriera más que posibilita que mucha gente nos visite. Y con esperanza de que todo eso repercuta en las ventas de los comercios que la vienen sufriendo hace tanto tiempo, ¿no?

– ¿En los estos 11 meses que estamos transcurriendo del año cómo van los balances en general del comercio local?

-- Bueno, el comercio crespense viene en caída, nosotros venimos transmitiendo los indicadores de CAME a nivel nacional. Si bien nuestra plaza es un poco más fuerte que otras localidades, pero solamente con mirar los indicadores de cambio uno ve la retracción de consumo que hay, eso preocupa por los costos.

– ¿No se llegó a un piso de retracción todavía?

-- No vemos un piso y lo notamos también cuando hay eventos importantes, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño y uno ve la caída. Que aparte se mide contra caídas que ya vienen de los años anteriores. Eso obviamente nos preocupa, pero bueno, estamos trabajando para revertirlo.